Gestul senzațional făcut de Constantin Stan pentru Andreea Berecleanu, în vacanță. Puțini bărbați ar face asta pentru soțiile lor 🥰

Constantin Stan a făcut un gest cavaleresc față de Andreea Berecleanu în timp ce se aflau în vacanță. Prezentatoarea de știri și medicul estetician, căsătoriți de opt ani, par să trăiască o dragoste la fel de intensă ca în prima zi, după cum arată cele mai recente imagini în care au fost văzuți împreună.

Andreea Berecleanu și Constantin Stan sunt pasionați de călătorii și iubesc să exploreze împreună destinații neobișnuite. În vacanță în Turcia, paparazzii Mediaflux i-au surprins într-o ipostază rară în zilele noastre, mai ales în rândul cuplurilor tinere, unde gesturile cavalerești sunt tot mai rare.

Prezentatoarea TV publică frecvent imagini din vacanțe pe rețelele sociale și nu evită momentele romantice. Fotografiile sunt atât de perfecte încât te fac să te întrebi cum este, de fapt, relația lor. Însă, imaginile surprinse de paparazzi cu cei doi îndreptându-se spre malul Bosforului spun totul despre legătura lor.

Constantin Stan a demonstrat că este un adevărat cavaler, aplecându-se să îi lege șireturile soției sale la pantofi, fiind o manifestare a atenției și respectului care este mai puțin întâlnită în zilele noastre. După aceea, a luat-o pe Andreea de după umăr și au continuat să meargă îmbrățișați mai departe.

În plus, cei doi nu ezită să își exprime sentimentele de iubire și pe rețelele de socializare, ultima declarație emoționantă fiind făcută de soțul Andreei cu ocazia împlinirii vârstei de 49 de ani.

„Iubito, pentru mine e ziua ta în fiecare zi! Sunt fericit alături de un om ca tine, cu o femeie unică pentru mine. La mulți ani!”, a fost mesajul transmis atunci de Constantin Stan.

Motivul pentru care Andreea Berecleanu s-a căsătorit cu Constantin Stan la 3 ani după logodnă

Andreea Berecleanu și Constantin Stan s-au întâlnit și s-au îndrăgostit într-o etapă matură a vieții lor, amândoi având căsnicii anterioare și copii. Chiar din prima clipă au simțit că sunt suflete pereche, iar el i-a cerut să se căsătorească după doar câteva săptămâni de la întâlnire. Totuși, căsătoria a avut loc abia trei ani mai târziu, în 2016, deoarece Andreea a dorit să evite să rănească sentimentele celor doi copii ai săi printr-o decizie luată în grabă.

„Am mai povestit de câteva ori, dar îmi face plăcere să-mi aduc aminte. (zâmbește) Cererea a venit imediat, la câteva săptămâni distanță, moment în care am spus DA. Doar că era prea devreme pentru Eva și Petru, ei nu erau pregătiți în acel moment pentru acest pas. Trăiau cu noi, în noua formulă, erau bine, nu au avut nevoie nici de terapie. Doar că nu am vrut să risc deloc să-i rănesc printr-un gest de nerăbdare. Eu și Constantin ne iubeam, asta era clar. Eram deja o familie. Peste trei ani, când am hotărât să facem pasul către căsătorie, copiii erau deja pregătiți și bucuroși pentru eveniment. L-au înțeles”, a declarat Andreea Berecleanu, potrivit viva.ro.

Relația lor se datorează faptului că sunt perfect compatibili din toate punctele de vedere.

„Pasiunea a existat din prima secundă în cuplu și așa va fi mereu! Suntem identici, știm deja asta. Doar că avem sexe diferite. Firi puternice, temperamentale, când e vorba despre emoții, echilibrate când e vorba despre profesie. Avem aceleași dorințe, principii, alegeri, viziune, ne iubim întreaga familie, nu facem niciodată diferențe între copiii noștri, comparații. Împărțim și primim dragoste. Și ne respectăm”, a mai spus prezentatoarea TV.

