Cum se înțelege Andreea Berecleanu cu Andreea Esca, de fapt. Care e relația lor: ”Nu am făcut nicio...”

Andreea Berecleanu și Andreea Esca sunt două figuri proeminente în lumea prezentatorilor de știri din România. De-a lungul timpului, au fost privite ca niște figuri de referință, iar comparațiile dintre ele au fost inevitabile, mai ales prin faptul că una a lucrat pentru Antena 1, iar cealaltă lucrează pentru postul concurent, Pro TV. Iată care este relația dintre cele două și cum se înțeleg când nu sunt în lumina reflectoarelor!

Andreea Berecleanu și Andreea Esca sunt două dintre cele mai iubite prezentatoare de știri din România, apreciate nu doar pentru profesionalismul lor, ci și pentru caracterul lor distinctiv. Deși ambele își demonstrează respectul reciproc, Andreea Berecleanu a dezvăluit că nu au o relație atât de apropiată încât să împărtășească vacanțe împreună sau să se viziteze acasă.

„Ce ne leagă este exact ce se vede. O relație de respect, de colaborare, de prietenie. Nu am făcut nicio vacanță împreună, nu ne vizităm neapărat acasă, dar ne cunoaștem foarte bine. Ne știm tinerețea, ne cunoaștem părinții, copiii, prietenii.

Nu am știut că voi face jurnalism, calea mea ar fi fost alta. Admiterea am dat-o la Universitatea București – Facultatea de Limbi Străine. Doar că destinul a făcut să încep să cochetez cu presa scrisă, apoi, printr-o colegă de facultate, am ajuns la SOTI și, de aici încolo, deja se știe. Au urmat 30 de ani de jurnalism, presă TV, fără întrerupere”, a spus Andreea Berecleanu pentru Viva.