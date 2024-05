Mesajul dureros pe care Ştefan Bănică Senior i l-a spus fiului său, când a auzit că vrea să devină actor: „Tu nici să vorbeşti nu ştii”. VIDEO

Ștefan Bănică Jr. (57 de ani) este unul dintre cei mai apreciați actori, compozitori și cântăreț din România. Debutul în actoria l-a avut în filmul românesc Liceenii, în urmă cu mai bine de 30 de ani, însă drumul spre celebritate nu a fost deloc unul ușor. Deși a moștenit pasiunea pentru actorie și muzică de la tatăl lui, renumitul actor de teatru și film și cântăreț Ștefan Bănică Senior, se pare că acesta nu a avut deloc susținerea părintelui său.

Ștefan Bănică Jr. a știut încă de la o vârstă fragedă că își dorește să urmeze o carieră în actorie, însă drumul spre o carieră solidă avea să fie presărat cu multe obstacole. S-a născut într-o casă de oameni modești, talentați din București – este fiul regretatului actor Ștefan Bănică Senior și al jurnalistei Sanda Vlad Liteanu. A absolvit Liceul Teoretic I.L Caragiale din Capitală – promoția 1985- apoi s-a îndreptat către cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografie Ion Luca Caragiale, tot din București, la secția actorie.

Citește și: DECIZIA RADICALĂ LUATĂ DE ȘTEFAN BĂNICĂ JR. ȘI LAVINIA PÎRVA ÎN PRIVINȚA FIULUI LOR, ALEXANDRU: ”MĂ ÎNSPĂIMÂNTĂ TERIBIL!”

Ștefan Bănică Jr.: ”Îmi era jenă, nu excelam în nimic”

Invitat în cadrul unei emisiuni Tv, Ștefan Bănică Jr. a memorat anii din copilărie, ani în care visa cu ardoare să devină un actor celebru. Timorat și dezorientat, artistul a făcut primii pași – ca actor – în fața prietenilor apropiați.

Privind în urmă, cântărețul a realizat că, deși tatăl lui – Ștefan Bănică Senior – era unul dintre cei mai apreciați artiști din perioada anilor `70 – `80, nu a avut onoarea să fie susținut în viitoarea sa cariera de actor, chiar dacă a dovedit că are înclinații artistice. Când s-a decis să-i spună tatălui său că își dorește să devină actor, regretatul Bănică Senior l-a sfătuit să își îndrepte atenția către altă meserie.

”Îmi era jenă. Nu excelam în nimic. Știam doar că vreau să mă fac actor. Spectatorii mei erau prieteni mei foarte apropiați – unul este și acum, prietenul meu de o viață, Costin îl cheamă. Mamele noastre sunt cele mai bune prietene – și lui îi făceam toate nebuniile, el era spectatorul meu nr.1. Numai cu un spectator era foarte greu să convingi pe cineva că vrei să faci un lucru atâta timp cât nu ești preocupat. Lucru care s-a întâmplat cu mine și cu copiii mei – când am devenit tată. Chiar dacă am descoperit mecanismul, dar când nu te văd preocupat de ceva… de exemplu, atunci când îți dai copilul la un sport – handbal, volei, fotbal sau ce vrei tu – atâta timp cât copilul are un antrenament, știe ce face, se duce în fiecare zi, este super preocupat de acest lucru, o să vezi că totul se învârte în jurul acestui lucru.

De la cum se îmbracă, de la cum își face programul, cine sunt influencerii lui. La mine nu exista acest lucru. Când i-am zis tatălui că vreau să mă fac actor mi-a spus: ”tu nici nu știi să vorbești”. Eram timorat și atunci mi-a zis: ”dacă vrei să te faci actor și să duci tava și să zici a venit domnul conte, a plecat domnul conte (n.r un actor mediocru), mai bine fă o altă meserie. Acum realizez că lucrul ăsta nu a fost bun pentru mine. De-a lungul carierei mele – 90% din lucrurile pe care le-am făcut au fost numai în roluri principale, ceea ce nu este ok pentru un actor”, a spus Ștefan Bănică Jr.

La vârsta de 21 de ani, Ștefan Bănică Jr. a debutat în filmul ”Liceenii” – personajul Mihai – debut care a reprezentat cel mai important pas pentru întreaga sa carieră de actor. Au urmat peste 30 de alte roluri principale în filmele românești și în teatru, premii, distincții. În completarea palmaresului său de actor vin zeci de videoclipuri și concerte susținute pe scena muzicală din România. În semn de apreciere a întregii sale activități, în anul 2004, artistului i s-a conferit Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, Categoria D – ”Arta Spectacolului”.