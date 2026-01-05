Acasă » Știri » Stare de alertă epidemiologică în România! Boala care se va agrava la finalul lunii ianuarie 2026

Stare de alertă epidemiologică în România! Boala care se va agrava la finalul lunii ianuarie 2026

De: Irina Vlad 05/01/2026 | 10:43
Stare de alertă epidemiologică în România! Boala care se va agrava la finalul lunii ianuarie 2026/ sursă foto: freepik.com

În perioada rece, dar și odată cu sărbătorile de iarnă, răspândirea gripei a dus România în pragul unei alerte epidemiologice. Cadrele medicale din spitale sunt copleșite de valul de îmbolnăviri cu „super-gripa” din acest sezon.

După sărbătorile de iarnă, spitalele de copii și cele de boli infecțioase se confruntă cu un număr fără precedent de prezentări la camera de gardă. Medicii atenționează că „super-gripa” se va răspândi și mai mult în următoarele săptămâni, vârful valului de îmbolnăviri urmând să fie atins abia atunci.

Este alertă epidemiologică în România

În acest sezon, circulă o noua formă de gripă A – numită „super-gripa” – a aglomerat spitalele din România. Având în vedere cererea record pentru serviciile de urgență și ambulanțe, aceast val de super-gripă fără precedent pune medicii din România în alertă.

În unii ani, virusul suferă mai multe mutații decât în alții și, de obicei, suferă o schimbare majoră la fiecare patru-cinci ani. Subtipul de gripă dominant în acest an, numit gripă A/H3N2. Conform acestei definiții, „supergripa” apare la fiecare câțiva ani.

Copiii și adolescenții sunt cei mai predispuși în a se infecta cu noua formă a gripei A, din cauza ratei ridicate de contact în școli, unde se produce o răspândire semnificativă, și, de asemenea, deoarece sistemul lor imunitar are mai puțină experiență în combaterea virușilor gripali. De asemenea, persoanele în vârstă – de peste 65 de ani – fac parte din categoria celor vulnerabili în fața virusului, în special cele cu afecțiuni medicale preexistente.

Simptomele gripei apar de obicei între una și trei zile după infectare și dispar, de regulă, în decurs de o săptămână. Unele persoane pot prezenta simptome mai mult timp, inclusiv oboseală care durează câteva săptămâni. Iată care sunt simptomele tipice ale „super-gripei” H3N2:

  • dureri de cap
  • oboseală extremă și slăbiciune
  • tuse uscată
  • dureri în gât
  • pierderea poftei de mâncare
  • frisoane
Specialiștii susțin că vaccinul anual împotriva gripei poate reduce riscul de îmbolnăvire cu super-gripa și este oferit gratuit anumitor persoane, cum ar fi persoanele cu vârsta de peste 65 de ani, persoanele cu anumite afecțiuni medicale cronice sau femeile însărcinate.

Cei 3 inamici tăcuți ai creierului, potrivit neurochirurgului Vlad Ciurea: ”Ne afectează foarte mult!”

Virozele nu se tratează cu antibiotice, potrivit pneumologului Beatrice Mahler: ”Nu doar că e inutil, dar poate deveni periculos!”

