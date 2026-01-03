Virozele nu se tratează cu antibiotice, potrivit pneumologului Beatrice Mahler: ”Nu doar că e inutil, dar poate deveni periculos!”

Dr. Beatrice Mahler, medic pneumolog și fost manager al Institutului Marius Nasta, transmite un mesaj clar pentru pacienți și medici deopotrivă: ”Nu se tratează cu antibiotic. Nu doar că e inutil, dar poate deveni periculos!”.

Virozele – ce sunt și cum se manifestă

Virozele reprezintă unele dintre cele mai frecvente afecțiuni întâlnite în sezonul rece, fiind cauzate de virusuri care se transmit cu ușurință de la o persoană la alta, prin aer, contact direct sau suprafețe contaminate. Aceste infecții afectează în special căile respiratorii și se manifestă prin simptome precum febră, dureri în gât, tuse, secreții nazale, dureri musculare și o stare generală de oboseală. De cele mai multe ori, evoluția este una ușoară sau moderată, iar organismul reușește să elimine virusul prin propriile mecanisme de apărare, fără a fi nevoie de un tratament agresiv.

Cum evoluează o viroză netratată cu antibiotice

De cele mai multe ori, o viroză evoluează favorabil în câteva zile, cu repaus, hidratare corespunzătoare și tratament simptomatic pentru febră sau dureri. Organismul are capacitatea de a combate infecția fără intervenții agresive, iar grăbirea tratamentului cu antibiotice nu face decât să slăbească răspunsul natural al sistemului imunitar. Doar în situațiile în care apare o suprainfecție bacteriană – semnalată prin agravarea simptomelor, febră persistentă sau stare generală alterată – medicul poate decide introducerea unui antibiotic, în urma unei evaluări corecte.

Confuzia dintre viroză și infecția bacteriană rămâne una dintre principalele cauze ale consumului excesiv de antibiotice. Mulți pacienți consideră că febra ridicată sau secrețiile nazale colorate indică automat o infecție bacteriană, însă aceste semne pot apărea frecvent și în cazul unei viroze. În realitate, febra este un mecanism normal de apărare al organismului, prin care acesta luptă împotriva virusurilor. Tocmai de aceea, medicii atrag atenția asupra importanței consultului medical și a evitării automedicației.

Cum se poate preveni îmbolnăvirea

Prevenția joacă, de asemenea, un rol esențial. Spălatul frecvent pe mâini, evitarea aglomerațiilor, aerisirea spațiilor închise, hidratarea corespunzătoare și odihna sunt măsuri simple care reduc semnificativ riscul de îmbolnăvire. În anumite cazuri, vaccinarea antigripală poate contribui la prevenirea formelor severe de boală.

Mesajul transmis de Dr. Beatrice Mahler este unul ferm și clar: virozele nu se tratează cu antibiotice, iar utilizarea lor fără indicație medicală poate avea consecințe serioase. Înțelegerea corectă a diferenței dintre infecțiile virale și cele bacteriene este esențială pentru protejarea sănătății individuale și pentru menținerea eficienței antibioticelor pe termen lung.