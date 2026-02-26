Acasă » Știri » Elevii din România care riscă să rămână fără burse. Noi sancțiuni impuse de școli

Elevii din România care riscă să rămână fără burse. Noi sancțiuni impuse de școli

De: Denisa Crăciun 26/02/2026 | 10:36
Elevii din România care riscă să rămână fără burse. Noi sancțiuni impuse de școli
Din ce în ce mai multe sancțiuni sunt impuse în școlile din România. Elevii pot pierde dreptul la bursă dacă nu sunt atenți la aceste reguli. Ei trebuie să respecte cu strictețe normele de disciplină.

Comisiile de disciplină au implementat noi reguli. Elevii indisciplinați pot primi sancțiuni mari. Notele la purtare sunt scăzute pentru diferite situații în care elevii se abat de la aceste reguli, iar în unele cazuri mai grave pot pierde bursele acordate de stat.

Câteva exemple de situații în care nota de purtare este afectată sunt jocurile de noroc organizate în instituție, alertele false de urgență, pozarea și publicarea unor materiale foto sau video care pot leza imaginea persoanelor, dar și distrugerea echipamentelor din clase și denigrarea școlii în diverse moduri.

Elevii care nu respectă normele își pierd bursele

Angajații din România care primesc 18.000 de lei pe lună, dar atacă în instanță tăierile: „Avem rate și copii la școală” / sursă foto: social media
Burse

Dacă elevii fac lucruri care sunt în afara regulamentului școlar, riscă să aibă nota la purtare scăzută. Acest fapt poate duce imediat la pierderea dreptului de a primi bursă. Nota 10 la purtare este o condiție obligatorie pentru a beneficia de bursă socială și de merit, iar dacă este scăzută, aceștia nu mai primesc banii de la școală.

Nota la purtare se scade din diverse abateri. Pentru cele grave precum jocuri de noroc în incinta clasei, se scad 2 sau 4 puncte. O altă abatere la care trebuie să fie atenți elevii este alarma farsă. Dacă un copil alertează serviciile de urgență pentru bombe, de exemplu, nota la purtare se scade cu 4 puncte.

Tot cu 4 puncte se scade și dacă un elev lezează imaginea profesorilor sau a colegilor și publică imagini cu ei în diverse ipostaze. În cazul difuzării materialelor pornografice, situația se schimbă. Elevii care fac asta sunt sancționați la purtare cu 3 puncte. Cel mai puțin se scade în cazul în care mobilierul sau echipamentele din clasă sau laborator sunt distruse, dar și în situația denigrării școlii.

Nota la purtare este mai importantă decât s-ar crede. Copiii care vor să urmeze un liceu militar, pedagogic sau tehnologic trebuie să aibă nota la purtare minimum 9. Pe lângă nota la purtare, pentru acești elevi mai este importantă și media ridicată la anumite materii, precum română și matematică, în cele mai multe cazuri.

Pedepse pentru elevii din România. Ce pățesc cei care folosesc telefonul mobil în timpul orelor

