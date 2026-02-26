Acasă » Știri » Artistul din România care îl „enervează” pe Dan Negru: „Să lanseze mai puține hituri, că ai mei copii doar asta ascultă”

De: Denisa Crăciun 26/02/2026 | 11:51
Dan Negru, despre dezamăgirile sale. sursă - social media

Dan Negru a dezvăluit care este artistul pe care copiii lui îl ascultă. El crede că ar trebui să scoată mai puține piese, după cum a declarat cu zâmbetul pe buze. Artistul despre care spune asta este chiar un fost concurent al unei emisiuni pe care Dan Negru a prezentat-o ani de zile.

Dan Negru este unul dintre cei mai buni prezentatori. În prezent, face audiență la Kanal D cu emisiunile Jocul Cuvintelor și The Floor. În urma unui interviu a fost întrebat despre ce muzică ascultă. Acesta nu a vrut să dezvăluie ce stil îi place sau ce artist, în schimb a spus de cine nu îi prea place.

Prezentatorul spune că are abonament la toate aplicațiile de streaming. Îi place să se uite la povești care nu sunt exagerate. Acesta a mai povestit și ce le place copiilor să asculte, dar și cum este el, în culise, după ce camerele de filmat se sting. Acesta a spus că atunci este mult mai blând.

În cadrul interviului, Dan Negru a spus că se uită la seriale și filme normale și nu caută să se uite la povești extravagante. După ce a fost întrebat ce fel de artist ascultă, prezentatorul nu a vrut să zică un nume. Totuși, a dezvăluit că este un cântăreț pe care nu îl prea agrează.

Este vorba despre Oscar, fost participant la emisiunea Next Star. Acesta spune că îl enervează trapul, mai ales că este un gen de muzică ascultat constant de copiii lui. Totodată, el a spus public că îl roagă pe artist să lanseze mai puține hituri.

„Am abonament la toate streamingurile de la noi și încerc seara să caut seriale normale, fără exagerările vieții! Iar despre muzică mai bine îți spun ce nu-mi place… Mă enervează trapul pe care-l ascultă copiii mei, deși mulți dintre artiștii mari de azi de trap s-au lansat la Next Star. Pe Oscar îl rog public, aici, să lanseze mai puține hituri, că ai mei copii doar asta ascultă. Oscar este unul dintre cei lansați la Next Star și e vedeta generației de azi”, a spus Dan Negru pentru Libertatea.

