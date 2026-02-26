Raportul toxicologic al lui Mario Berinde din Cenei, depus la dosar. Ce au descoperit medicii legiști la analize. Detalii de ultimă oră din anchetă

Noi informații au apărut în cazul lui Mario Berinde din Cenei, județul Timiș, care a șocat întreaga țară. După mai bine de o lună de la crima înfiorătoare a lui Mario Berinde, copilul de 15 ani care a fost omorât de doi minori din localitate, procesul continuă și au apărut informații NOI. Dacă inițial cei care l-au ucis cu sânge rece pe Mario erau protejați sub pretextul că aceștia nu sunt majori și că nu au discernământ, situația a luat o întorsătură de neașteptat!

Ultimele informații venite din partea avocatului Adrian Cuculis revocă toate deciziile primite de minori de până acum. Decizia magistraților a fost luată, iar cei doi inculpați vor răspunde penal. De asemenea, raportul toxicologic al victimei Mario Berinde ar fi fost și el depus la dosar.

Crima a stârnit revoltă în întreaga Românie, iar mulți au scandat în fața caselor celor doi crimnali minori ca aceștia să fie arestați și pedepsiți în raport cu fapta pe care au făcut-o. Au existat revolte în rândul oamenilor, unii au creat o petiție pentru adoptarea „Legii Mario”, în timp ce alții au susținut că cei care l-au ucis cu sânge rece pe băiat nu au discernământ. În acest moment, potrivit informațiilor primite de CANCAN.ro, cei doi minori vor răspunde penal pentru faptele lor.

Raportul toxicologic al lui Mario Berinde din Cenei

CANCAN.ro a aflat ultimele informații despre caz. Potrivit avocatului Adrian Cuculis, decizia judecătorilor este oficială, iar minorii care l-au omorât pe Mario, în seara zilei de 19 ianuarie 2026, vor plăti pentru fapta lor. Judecătorii au decis că minorii au discernământ integru și că vor răspunde penal pentru ceea ce au făcut, a spus avocatul. Totuși, asupra victimei au fost aduse acuzații grave, potrivit cărora acesta ar fi consumat droguri.

Acuzația a fost demontată de Parchetul de la Curtea de Apel Timișoara, după ce s-a eliberat raportul toxicologic, mai menționează avocatul Adrian Cuculis.

În urma raportului toxicologic s-a constatat faptul că victima nu avea în sânge substanțe interzise, alcool sau alte elemente de natură ilegală, a spus avocatul Adrian Cuculis. Polițiștii și procurorii DIICOT au efectuat, joi dimineață, percheziții în județul Timiș, după ce adolescenții implicați în moartea lui Mario ar fi consumat droguri. Se pare că, în urma intervenției, au fost ridicate un kilogram de drog sintetic – „cristal”, un kilogram de marijuana și un pistol.

„Este oficial, ambii minori au discernământ INTEGRU și pot și vor răspunde penal pentru faptele lor. Un alt subiect extrem de important pe care parchetul a reușit să îl descifreze se referă la faptul că acuzațiile la adresa lui Mario au fost de la început că ar consuma substanțe interzise. Același raport scoate la iveală că victima nu avea în sânge nici substanțe interzise, nici alcool și nici alte elemente care ar fi fost de natură ilegală”, susține avocatul Adrian Cuculis.

