Acasă » Știri » Raportul toxicologic al lui Mario Berinde din Cenei, depus la dosar. Ce au descoperit medicii legiști la analize. Detalii de ultimă oră din anchetă

Raportul toxicologic al lui Mario Berinde din Cenei, depus la dosar. Ce au descoperit medicii legiști la analize. Detalii de ultimă oră din anchetă

De: Iancu Tatiana 26/02/2026 | 12:33
Raportul toxicologic al lui Mario Berinde din Cenei, depus la dosar. Ce au descoperit medicii legiști la analize. Detalii de ultimă oră din anchetă
Criminalii lui Mario au amuțit instanța de tribunal azi. Decizia pe care au luat-o adolescenții și părinții lor i-a uimit pe judecători. Foto: Antena 3 CNN

Noi informații au apărut în cazul lui Mario Berinde din Cenei, județul Timiș, care a șocat întreaga țară. După mai bine de o lună de la crima înfiorătoare a lui Mario Berinde, copilul de 15 ani care a fost omorât de doi minori din localitate, procesul continuă și au apărut informații NOI. Dacă inițial cei care l-au ucis cu sânge rece pe Mario erau protejați sub pretextul că aceștia nu sunt majori și că nu au discernământ, situația a luat o întorsătură de neașteptat!

Ultimele informații venite din partea avocatului Adrian Cuculis revocă toate deciziile primite de minori de până acum. Decizia magistraților a fost luată, iar cei doi inculpați vor răspunde penal. De asemenea, raportul toxicologic al victimei Mario Berinde ar fi fost și el depus la dosar.

Crima a stârnit revoltă în întreaga Românie, iar mulți au scandat în fața caselor celor doi crimnali minori ca aceștia să fie arestați și pedepsiți în raport cu fapta pe care au făcut-o. Au existat revolte în rândul oamenilor, unii au creat o petiție pentru adoptarea „Legii Mario”, în timp ce alții au susținut că cei care l-au ucis cu sânge rece pe băiat nu au discernământ. În acest moment, potrivit informațiilor primite de CANCAN.ro, cei doi minori vor răspunde penal pentru faptele lor.

Raportul toxicologic al lui Mario Berinde din Cenei

CANCAN.ro a aflat ultimele informații despre caz. Potrivit avocatului Adrian Cuculis, decizia judecătorilor este oficială, iar minorii care l-au omorât pe Mario, în seara zilei de 19 ianuarie 2026, vor plăti pentru fapta lor. Judecătorii au decis că minorii au discernământ integru și că vor răspunde penal pentru ceea ce au făcut, a spus avocatul. Totuși, asupra victimei au fost aduse acuzații grave, potrivit cărora acesta ar fi consumat droguri.

Acuzația a fost demontată de Parchetul de la Curtea de Apel Timișoara, după ce s-a eliberat raportul toxicologic, mai menționează avocatul Adrian Cuculis.

După ce și-a pierdut fiul într-un mod tragic, tatăl lui Mario Berinde a primit o nouă lovitură
O nouă „lovitură” în dosarul Mario! Rudele victimei cer despăgubiri

În urma raportului toxicologic s-a constatat faptul că victima nu avea în sânge substanțe interzise, alcool sau alte elemente de natură ilegală, a spus avocatul Adrian Cuculis. Polițiștii și procurorii DIICOT au efectuat, joi dimineață, percheziții în județul Timiș, după ce adolescenții implicați în moartea lui Mario ar fi consumat droguri. Se pare că, în urma intervenției, au fost ridicate un kilogram de drog sintetic – „cristal”, un kilogram de marijuana și un pistol.

„Este oficial, ambii minori au discernământ INTEGRU și pot și vor răspunde penal pentru faptele lor. Un alt subiect extrem de important pe care parchetul a reușit să îl descifreze se referă la faptul că acuzațiile la adresa lui Mario au fost de la început că ar consuma substanțe interzise. Același raport scoate la iveală că victima nu avea în sânge nici substanțe interzise, nici alcool și nici alte elemente care ar fi fost de natură ilegală”, susține avocatul Adrian Cuculis.

Citește și:

Tatăl lui Mario Berinde a primit o nouă lovitură, după ce și-a pierdut fiul. Magistrații au luat decizia!

Lovitură de la tribunal pentru rudele tinerilor implicați în crima lui Mario Berinde din Cenei. Ce au decis judecătorii

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
În ce vor investi Maria Pitică și Oase marele premiu de la Power Couple 2026: „A venit într-un moment potrivit pentru noi!”
Știri
În ce vor investi Maria Pitică și Oase marele premiu de la Power Couple 2026: „A venit într-un…
Actor celebru din România, săltat de mascați! Este vizat într-un dosar de trafic de persoane și spălare de bani, într-un club din București
Știri
Actor celebru din România, săltat de mascați! Este vizat într-un dosar de trafic de persoane și spălare de…
Ministrul Transporturilor, despre greșeala din CV: ”Îmi place să cred că este strict un interes jurnalistic și nu o campanie împotriva mea”
Mediafax
Ministrul Transporturilor, despre greșeala din CV: ”Îmi place să cred că este strict...
Care este cel mai scump orez din lume. Prețul exorbitant cerut pentru o singură porție
Gandul.ro
Care este cel mai scump orez din lume. Prețul exorbitant cerut pentru o...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost...
Stephen Hawking, în dosarele Epstein: imagini surprinzătoare cu fizicianul, alături de femei în bikini, relaxându-se pe șezlong și savurând cocktailuri
Adevarul
Stephen Hawking, în dosarele Epstein: imagini surprinzătoare cu fizicianul, alături de femei în...
Orașul din România care ar putea avea primul tren suspendat. Tocmai s-au semnat studiile de prefezabilitate
Digi24
Orașul din România care ar putea avea primul tren suspendat. Tocmai s-au semnat...
Ilie Bolojan se întâlnește joi, la Bruxelles, cu Ursula von der Leyen. Agenda discuțiilor
Mediafax
Ilie Bolojan se întâlnește joi, la Bruxelles, cu Ursula von der Leyen. Agenda...
Parteneri
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au...
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Click.ro
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
„Un bolnav cu mintea tulburată”. Donald Trump a răbufnit după ce Robert De Niro i-a îndemnat pe americani să-i „reziste” președintelui
Digi 24
„Un bolnav cu mintea tulburată”. Donald Trump a răbufnit după ce Robert De Niro i-a...
Cum ar vota cetăţenii Republicii Moldova dacă s-ar organiza un referendum privind unirea cu România. Ce arată un nou sondaj
Digi24
Cum ar vota cetăţenii Republicii Moldova dacă s-ar organiza un referendum privind unirea cu România....
Cum se face ITP în 2026. Tot ce trebuie să știi: costuri, acte necesare și motive de respingere
Promotor.ro
Cum se face ITP în 2026. Tot ce trebuie să știi: costuri, acte necesare și...
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Legendara actriță Susan Sarandon, interzisă pe viață la Oscar: „Nu mi-a păsat deloc”
go4it.ro
Legendara actriță Susan Sarandon, interzisă pe viață la Oscar: „Nu mi-a păsat deloc”
Medicul gladiatorilor! Cine era omul care-i trata pe războinicii Romei?
Descopera.ro
Medicul gladiatorilor! Cine era omul care-i trata pe războinicii Romei?
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Go4Games
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Care este cel mai scump orez din lume. Prețul exorbitant cerut pentru o singură porție
Gandul.ro
Care este cel mai scump orez din lume. Prețul exorbitant cerut pentru o singură porție
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
În ce vor investi Maria Pitică și Oase marele premiu de la Power Couple 2026: „A venit într-un ...
În ce vor investi Maria Pitică și Oase marele premiu de la Power Couple 2026: „A venit într-un moment potrivit pentru noi!”
Cristian Andrei rupe tăcerea la trei luni după scandalul care a zguduit România: “O femeie reușește ...
Cristian Andrei rupe tăcerea la trei luni după scandalul care a zguduit România: “O femeie reușește să-l facă pe bărbat să se piardă cu firea”
Actor celebru din România, săltat de mascați! Este vizat într-un dosar de trafic de persoane și ...
Actor celebru din România, săltat de mascați! Este vizat într-un dosar de trafic de persoane și spălare de bani, într-un club din București
S-a căsătorit în mare secret! Influencerița implicată în scandalul momentului a spus „Da!” ...
S-a căsătorit în mare secret! Influencerița implicată în scandalul momentului a spus „Da!” la starea civilă. Primele imagini de la eveniment
Ce se întâmplă dacă nu respecți preavizul după ce ți-ai depus demisia la locul de muncă, potrivit ...
Ce se întâmplă dacă nu respecți preavizul după ce ți-ai depus demisia la locul de muncă, potrivit lui Adrian Cuculis
Selena Gomez, mesaj pentru soțul ei după ce acesta a apărut cu tălpile murdare la primul lui podcast. ...
Selena Gomez, mesaj pentru soțul ei după ce acesta a apărut cu tălpile murdare la primul lui podcast. Ce i-a transmis cântăreața
Vezi toate știrile
×