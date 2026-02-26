Acasă » Știri » Ce se întâmplă dacă nu respecți preavizul după ce ți-ai depus demisia la locul de muncă, potrivit lui Adrian Cuculis

De: Denisa Crăciun 26/02/2026 | 13:41
Ce se întâmplă dacă nu respecți preavizul după ce ți-ai depus demisia la locul de muncă, potrivit lui Adrian Cuculis
Preavizul este o obligație contractuală pe care trebuie să o respecți. Dacă pleci brusc, fără să ții cont de asta, te poate afecta în diverse moduri. Specialiștii spun că nu este doar o formalitate și trebuie să fim atenți.

Atunci când îți dai demisia, trebuie să respecți perioada de preaviz. În foarte multe cazuri, angajatorii nu sunt de acord să renunțe la preaviz și angajatul să plece imediat de la acel loc de muncă. Cei care pleacă de azi pe mâine și nu țin cont de ceea ce spune angajatorul pot avea consecințe semnificative.

Preavizul este perioada dintre punctul în care îți depui demisia și ziua în care pleci efectiv din firmă. Acesta permite angajatorului să renegocieze cu tine pentru a-ți păstra locul de muncă și să caute un înlocuitor pentru postul tău.

Ce se întâmplă dacă nu respecți preavizul

În multe situații, oamenii pleacă de la locul de muncă fără să stea în preaviz. Acest lucru poate avea consecințe atât de natură civilă, cât și disciplinară. Avocatul Adrian Cuculis a explicat care sunt sancțiunile posibile. El spune că nerespectarea preavizului poate duce la desfacerea contractului imediat, iar după sine angajatorul te poate încadra la abatere disciplinară. Adică angajatul nu s-a prezentat la muncă. Pe lângă faptul că nu va fi plătit pentru că nu și-a făcut numărul de ore și zile, angajatorul poate chema angajatul în instanță.

„Angajatul, atunci când pleacă, indiferent din ce motiv, trebuie să respecte preavizul respectiv, atâta vreme cât angajatorul lui nu este de acord să renunțe la preaviz. Dacă angajatul nu respectă preavizul, se poate introduce în perioada de preaviz o cercetare disciplinară și atunci decizia de desfacere a contractului de muncă. Decizia desfacerii contractului de muncă poate să suporte și acest amendament, respectiv că angajatul are o abatere disciplinară și nu s-a prezentat la muncă.

Numărul 2: orice fel de prejudiciu pe care îl aduce angajatorului în momentul în care nu își respectă preavizul, respectiv numărul de zile stabilite în contract, și practic el nu prestează munca, pe de o parte că nu este plătit și pe de altă parte poate fi chemat în judecată pentru repararea întregului prejudiciu pe care l-a creat. De exemplu, avea de răspuns la 1.000 de mailuri în două săptămâni, nu a făcut asta, nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale. La momentul la care apar prejudiciile, toate pot fi imputate acelui angajat”, a spus Adrian Cuculis.

VEZI ȘI: Cât timp mai ești asigurat medical dacă ești concediat sau îți dai demisia. Ce spune legea

Când poți să iei bani pe zilele de concediu de anul trecut. Singura situație în care pot fi plătite

