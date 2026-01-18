Când poți să iei bani pe zilele de concediu de anul trecut. Singura situație în care pot fi plătite

Odată cu trecerea în anul 2026, angajații din România se confruntă cu întrebarea dacă zilele de concediu neutilizate în 2025 se pierd sau pot fi recuperate. Conform Codului Muncii, concediul de odihnă reprezintă un drept fundamental al salariatului, destinat protejării sănătății acestuia, și nu poate fi negociat sau renunțat în mod arbitrar.

Legislația prevede însă reguli clare pentru gestionarea zilelor neefectuate. Contrar unor mituri răspândite, angajatorii nu au dreptul să plătească concediul de odihnă rămas în timpul desfășurării contractului de muncă. Compensația financiară pentru zilele de concediu neefectuate este permisă doar în situația încetării raportului de muncă. Aceasta se aplică indiferent de motivele plecării: demisie, concediere, pensionare sau expirarea unui contract pe durată determinată. În aceste cazuri, salariatul trebuie să primească suma corespunzătoare tuturor zilelor de concediu nefolosite, calculate proporțional cu perioada lucrată în anul respectiv.

Când poți să iei bani pe zilele de concediu de anul trecut

Pentru angajații care nu și-au putut lua concediul din motive justificate, dreptul la odihnă nu se pierde. Conform legii, zilele neefectuate pot fi programate în următoarele 18 luni de la începutul anului următor. Practic, concediul rămas din 2025 poate fi efectuat până la mijlocul anului 2027, cu acordul angajatorului. Această prevedere vine în sprijinul angajaților, asigurându-se că perioadele de odihnă necesare pentru refacerea fizică și psihică nu sunt compromise.

Durata concediului anual se stabilește fie prin contractul colectiv, fie prin contractul individual de muncă, și se acordă proporțional cu perioada efectiv lucrată. Zilele libere pentru sărbători legale sau evenimente speciale nu sunt incluse în calculul duratei concediului de odihnă.

Calculul indemnizației pentru concediu respectă o metodologie clară. Suma acordată nu poate fi mai mică decât salariul pe perioada respectivă. Procedura implică stabilirea mediei zilnice a veniturilor din lunile de referință, care se înmulțește cu numărul de zile de concediu de care angajatul are dreptul. Aceasta asigură că salariatul nu înregistrează pierderi financiare în perioada în care beneficiază de odihnă.

Pe lângă concediul standard, legislația și regulamentele interne ale instituțiilor prevăd zile libere suplimentare pentru evenimente deosebite. În sectorul public, aceste drepturi sunt clar definite: căsătoria angajatului oferă cinci zile libere plătite, nașterea sau căsătoria unui copil asigură trei zile, iar decesul soțului sau al unei rude până la gradul al doilea acordă tot trei zile libere. În mediul privat, aceste zile suplimentare depind de contractul colectiv de muncă sau de regulamentul intern al fiecărei companii. Ele se acordă la cerere și nu reduc numărul de zile de concediu anual.