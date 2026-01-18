Acasă » Știri » Când poți să iei bani pe zilele de concediu de anul trecut. Singura situație în care pot fi plătite

Când poți să iei bani pe zilele de concediu de anul trecut. Singura situație în care pot fi plătite

De: Anca Chihaie 18/01/2026 | 11:22
Când poți să iei bani pe zilele de concediu de anul trecut. Singura situație în care pot fi plătite
Când poți să iei bani pe zilele de concediu de anul trecut

Odată cu trecerea în anul 2026, angajații din România se confruntă cu întrebarea dacă zilele de concediu neutilizate în 2025 se pierd sau pot fi recuperate. Conform Codului Muncii, concediul de odihnă reprezintă un drept fundamental al salariatului, destinat protejării sănătății acestuia, și nu poate fi negociat sau renunțat în mod arbitrar.

Legislația prevede însă reguli clare pentru gestionarea zilelor neefectuate. Contrar unor mituri răspândite, angajatorii nu au dreptul să plătească concediul de odihnă rămas în timpul desfășurării contractului de muncă. Compensația financiară pentru zilele de concediu neefectuate este permisă doar în situația încetării raportului de muncă. Aceasta se aplică indiferent de motivele plecării: demisie, concediere, pensionare sau expirarea unui contract pe durată determinată. În aceste cazuri, salariatul trebuie să primească suma corespunzătoare tuturor zilelor de concediu nefolosite, calculate proporțional cu perioada lucrată în anul respectiv.

Când poți să iei bani pe zilele de concediu de anul trecut

Pentru angajații care nu și-au putut lua concediul din motive justificate, dreptul la odihnă nu se pierde. Conform legii, zilele neefectuate pot fi programate în următoarele 18 luni de la începutul anului următor. Practic, concediul rămas din 2025 poate fi efectuat până la mijlocul anului 2027, cu acordul angajatorului. Această prevedere vine în sprijinul angajaților, asigurându-se că perioadele de odihnă necesare pentru refacerea fizică și psihică nu sunt compromise.

Durata concediului anual se stabilește fie prin contractul colectiv, fie prin contractul individual de muncă, și se acordă proporțional cu perioada efectiv lucrată. Zilele libere pentru sărbători legale sau evenimente speciale nu sunt incluse în calculul duratei concediului de odihnă.

Când poți să iei bani pe zilele de concediu de anul trecut

Calculul indemnizației pentru concediu respectă o metodologie clară. Suma acordată nu poate fi mai mică decât salariul pe perioada respectivă. Procedura implică stabilirea mediei zilnice a veniturilor din lunile de referință, care se înmulțește cu numărul de zile de concediu de care angajatul are dreptul. Aceasta asigură că salariatul nu înregistrează pierderi financiare în perioada în care beneficiază de odihnă.

Pe lângă concediul standard, legislația și regulamentele interne ale instituțiilor prevăd zile libere suplimentare pentru evenimente deosebite. În sectorul public, aceste drepturi sunt clar definite: căsătoria angajatului oferă cinci zile libere plătite, nașterea sau căsătoria unui copil asigură trei zile, iar decesul soțului sau al unei rude până la gradul al doilea acordă tot trei zile libere. În mediul privat, aceste zile suplimentare depind de contractul colectiv de muncă sau de regulamentul intern al fiecărei companii. Ele se acordă la cerere și nu reduc numărul de zile de concediu anual.

Ce se întâmplă cu zilele de concediu neefectuate până la finalul anului. Legea este fermă

Românii ar putea avea mai PUȚINE zile LIBERE din 2026. Proiectul care îi va înfuria pe angajați

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
S-a emis Ro-Alert în Tulcea! Atac cu drone rusești la granița cu România
Știri
S-a emis Ro-Alert în Tulcea! Atac cu drone rusești la granița cu România
Radare inteligente în România. Cum vor funcționa în 2026 și ce se întâmplă cu amenzile
Știri
Radare inteligente în România. Cum vor funcționa în 2026 și ce se întâmplă cu amenzile
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
2026 va fi Anul Calului de Foc. Ce predicții aduce acest an rar pentru fiecare zodie din calendarul chinezesc
Gandul.ro
2026 va fi Anul Calului de Foc. Ce predicții aduce acest an rar...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
David Popovici, bun de plată! Campionul olimpic a pariat și a rămas dator peste noapte. „Nu a vrut și am insistat!”. Cui îi datorează bani
Adevarul
David Popovici, bun de plată! Campionul olimpic a pariat și a rămas dator...
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde vechi temeri în Franța
Digi24
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde...
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău...
Parteneri
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de familia lui. Cum a făcut primii bani?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de...
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
Click.ro
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
Speranță pentru „satul hobbiților” de peste Prut. Turiști din toată lumea, atrași de locuințele care amintesc de „Stăpânul inelelor”
Digi24
Speranță pentru „satul hobbiților” de peste Prut. Turiști din toată lumea, atrași de locuințele care...
Cea mai AGRESIVĂ Dacia a fost tunată de .... NEMȚI! SUV-ul românesc e imposibil de ignorat
Promotor.ro
Cea mai AGRESIVĂ Dacia a fost tunată de .... NEMȚI! SUV-ul românesc e imposibil de...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Cum arată și ce noutăți aduce iPhone 18 Pro
go4it.ro
Cum arată și ce noutăți aduce iPhone 18 Pro
Cum au ajuns aricii să fie asociați cu vrăjitoria?
Descopera.ro
Cum au ajuns aricii să fie asociați cu vrăjitoria?
De la Game of Thrones la Tomb Raider. Cum arată noua Lara Croft
Go4Games
De la Game of Thrones la Tomb Raider. Cum arată noua Lara Croft
2026 va fi Anul Calului de Foc. Ce predicții aduce acest an rar pentru fiecare zodie din calendarul chinezesc
Gandul.ro
2026 va fi Anul Calului de Foc. Ce predicții aduce acest an rar pentru fiecare...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
S-a emis Ro-Alert în Tulcea! Atac cu drone rusești la granița cu România
S-a emis Ro-Alert în Tulcea! Atac cu drone rusești la granița cu România
Radare inteligente în România. Cum vor funcționa în 2026 și ce se întâmplă cu amenzile
Radare inteligente în România. Cum vor funcționa în 2026 și ce se întâmplă cu amenzile
Un nepalez a salvat de la moarte o fetiță de 5 ani, la Craiova. 6 persoane săriseră în lacul înghețat, ...
Un nepalez a salvat de la moarte o fetiță de 5 ani, la Craiova. 6 persoane săriseră în lacul înghețat, dar au rămas blocați în gheață
Parizerul pe care ar trebui să îl eviți. Îl găsești în toate supermarketurile
Parizerul pe care ar trebui să îl eviți. Îl găsești în toate supermarketurile
Medicamentele din cauza cărora poți rămâne fără permis. Influențează testele rapide din trafic
Medicamentele din cauza cărora poți rămâne fără permis. Influențează testele rapide din trafic
Ce pensie are un fost polițist în 2026. Poate ajunge chiar la 4.000 de euro
Ce pensie are un fost polițist în 2026. Poate ajunge chiar la 4.000 de euro
Vezi toate știrile
×