Dublă tragedie pentru Lena Enache! Drama care i-a marcat viața: „Trebuie să trăiești zi de zi cu acest gol”

Zilele acestea s-a împlinit un an de la moartea tatălui Lenei Enache, moment marcat prin parastasul de pomenire. Pentru soția fotbalistului Gabriel Enache durerea este însă dublă. În urmă cu 13 ani și-a pierdut și mama, iar golul lăsat de dispariția părinților apasă greu, în fiecare zi. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Lena Enache vorbește despre dorul de părinți, despre momentele în care a simțit că nu mai aparține nicăieri și despre felul în care încearcă să meargă mai departe fără cei care i-au dat viață.

Cunoscută publicului pentru eleganța și aparițiile sale impecabile, Lena Enache a trăit în ultimii ani momente care au schimbat-o profund. După ce în urmă cu 13 ani și-a pierdut mama, anul trecut și-a condus tatăl pe ultimul drum, chiar într-o zi cu o încărcătură simbolică pentru familia ei. Soția lui Gabi Enache vorbește despre golul pe care îl lasă pierderea părinților, despre perioada în care sănătatea i-a dat un semnal de alarmă, dar și despre sprijinul familiei și relația cu soțul său, alături de care conduce o afacere de familie.

„Trebuie să trăiești zi de zi cu acest gol”

CANCAN.RO: Recent ai făcut parastasul de un an pentru tatăl tău. Cum a fost pentru tine acest moment și cum ai trăit perioada asta de doliu?

Lena Enache: Perioada de doliu o simt încă de acum 13 ani, atunci Dumnezeu a decis să o ia la El pe mama mea, în cea de-a doua zi de Paște, iar tatăl meu a fost înmormântat anul trecut, pe data de 8 martie, atunci când mama mea și-ar fi sărbătorit cea de-a 62-a aniversare și Ziua Mamei. Dumnezeu nu te pregătește, nu te previne și nici nu te întreabă cât poți duce, doar trebuie să trăiești zi de zi cu acest gol.

CANCAN.RO: Pierderea părinților ne modifică total, ne schimbă toată viața. Se spune că ești copil doar atâta vreme cât sunt în viață părinții tăi. Cum te-a schimbat pe tine pierderea tatălui tău? Ai avut momente în care ai simțit că ești susținută în vreun fel de el, că te veghează cumva?

Lena Enache: Se schimbă toată viața, simți că nu mai aparții, te simți singur. Mie mi s-a spus, după pierderea tatălui meu, că ar trebui să mă gândesc că am copii și să mă gândesc la ei. Cert este faptul că sentimentele sunt diferite și eu, la rândul meu, mă simțeam copil, acum nu mai simt acest sentiment unic.

CANCAN.RO: Există un lucru sau un sfat pe care ți l-a spus tatăl tău și care ți-a rămas întipărit?

Lena Enache: Sfatul pe care tatăl meu mi l-a dat încă de când eram mică a fost ca întotdeauna să mă văd așa cum sunt în realitate și să nu permit nimănui să îmi creeze o altă părere.

„Am slăbit mult, pe fondul oboselii și al stresului”

CANCAN.RO: La un moment dat ai vorbit deschis despre faptul că ai slăbit foarte mult și că sănătatea ți-a dat un semnal de alarmă. Cum ești acum și ce ai învățat din acea perioadă?

Lena Enache: Da, am slăbit într-o perioadă și nu m-am simțit bine în pielea mea, pe fondul oboselii și al stresului, dar acum sunt ok.

CANCAN.RO: Crezi că presiunea de a arăta mereu perfect, mai ales în social media, poate deveni uneori periculoasă pentru sănătate?

Lena Enache: Eu nu simt această presiune, pentru că nu mă ghidez după șabloane. Dacă simt să ies nemachiată, ies nemachiată, dacă simt să stau în bucătărie pe tocuri, stau în bucătărie pe tocuri. Nu am nimănui de dovedit nimic, îmi place de mine și dimineața când mă trezesc.

CANCAN.RO: Ai fost numită de multe ori „cea mai frumoasă femeie din România”. Cum primești tu această etichetă – e un compliment care te bucură sau vine și cu o anumită presiune?

Lena Enache: Evident că este un compliment, dar sunt și alte femei superbe.

„Copiii mei au respectat fiecare plâns pe ascuns”

CANCAN.RO: A fost un an greu pentru tine. Cine ți-a fost alături în aceste momente dificile?

Lena Enache: Dumnezeu mi-a fost cel mai mult alături. Evident că și familia și, mai ales, copiii mei, care au respectat fiecare plâns pe „ascuns”.

CANCAN.RO: Cum este să lucrezi alături de soțul tău la afacerea de familie?

Lena Enache: Foarte dificil. Stând 24/24 împreună e greu, fiecare cu ideile lui, concurăm care face mai mult, care face mai bine. Suntem două zodii tari, berbec și leu, și se înțelege de la sine totul.

