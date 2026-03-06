Acasă » Exclusiv » După episodul de la premieră, producătorul filmului „Acel Martie” spune tot: „Niciun film nu poate fi pe placul tuturor”

După episodul de la premieră, producătorul filmului „Acel Martie” spune tot: „Niciun film nu poate fi pe placul tuturor”

De: Luciana Popescu 06/03/2026 | 15:11
După episodul de la premieră, producătorul filmului Acel Martie spune tot: Niciun film nu poate fi pe placul tuturor
Seara trecută filmul „Acel Martie”, regizat de Iura Luncașu a avut premiera și la cinematograful din Afi Palace Cotroceni, București. Sute de oameni au fost prezenți, aplauzele au curs fără oprire la finalul filmului, într-un moment neașteptat, din ultimul rând al încăperii au început să curgă critici din partea unei persoane. CANCAN.RO are toate detaliile, dar și declarațiile producătorului general. 

Arta cinematografiei vine la pachet cu multe lucruri, uneori munca din spatele unui film este apreciată, iar alteori mai apar și critici, unele pot fi constructive. Filmul „Acel Martie”, regizat de Iura Luncașu a fost derulat, seara trecută, pe marele ecran al cinematografului din Afi Palace Cotroceni. Oamenii s-au îngrămădit să vadă despre ce este vorba, erau curioși să pătrundă în povestea cinematografică, mai ales că pelicula este un mix cu actori români, dar și internaționali, foarte cunoscuți, cum ar fi Esther Acebo, actrița din serialul „La Casa de Papel” și Luke Roberts, din „Game of Thrones”.

Filmul „Acel Martie” a fost derulat și în cinematograful din Afi Palace Cotroceni

Filmul a fost derulat, iar pe telespectatori chiar i-a prins povestea, însă la finalul peliculei, cu sala încă plină de oameni, o persoană a început să își expună părerea, într-un mod extrem de direct.

Producătorul general a oferit prima reacție după incident, „Știm foarte bine că niciun film nu poate fi pe placul tuturor”

Așa cum bine se știe, mereu părerile vor fi împărțite. Nicu Claudiu Moldovan, producatorul general a oferit și o primă declarație.

„Ne-am bucurat să avem alături de noi peste 600 de oameni la gala de aseară, oameni care au venit să descopere povestea filmului „Acel Martie” și să fie parte din acest moment. Știm foarte bine că niciun film nu poate fi pe placul tuturor și acceptăm orice opinie sau critică atunci când este spusă cu bună-credință și într-un spirit constructiv – este, de altfel, modul în care orice proiect creativ evoluează. „Acel Martie” este un film făcut cu multă muncă și cu mult suflet de o echipă întreagă, iar speranța noastră este ca publicul larg să vadă acest efort și să își formeze propria părere în sala de cinema. Ne bucură în mod special faptul că actori cu experiență internațională precum Esther Acebo (La Casa de Papel), Luke Roberts (Game of Thrones) și Costas Mandylor (Saw) au crezut în acest proiect și au ales să fie parte din el, ducând povestea filmului și dincolo de granițele României.” a declarat Nicu Claudiu Moldovan.

Caravana filmului „Acel Martie” își continuă călătoria prin țară, astăzi urmează să ajungă în cinematograful din Craiova. În centrul atenției va fi Gică Craioveanu, unul dintre cele mai iubite nume din istoria Universității Craiova, care revine în oraș într-o ipostază diferită: actor într-o producție cinematografică cu distribuție internațională.

