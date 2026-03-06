Acasă » Exclusiv » Simona Halep a scos Porsche-ul Carrera la asfalt. Ce face „Regina” tenisului, după ce s-a retras din circuit

Simona Halep a scos Porsche-ul Carrera la asfalt. Ce face „Regina" tenisului, după ce s-a retras din circuit

De: Adrian Vâlceanu 06/03/2026 | 22:15
Simona Halep a scos Porsche-ul Carrera la asfalt. Ce face Regina tenisului, după ce s-a retras din circuit
Simona Halep, 34 de ani, a fost surprinsă zilele acestea la o întâlnire. Nu cu vreun domn misterios, dimpotrivă. Fosta campioană mondială a ales să-și petreacă timpul alături de o bună prietenă. Cele două au poposit în mall cu mașina roșie ca focul a Simonei: Un super Porche 911 Carera S, care sare de 100.000 de euro, din colecția ei de mașini care ar da pe spate orice bărbat. CANCAN.RO a surprins-o pe sportivă în timpul liber.

După ce-și parchează Porsche-ul roșu ca focul la subteran, Simona Halep se îndreaptă prin parcarea cam joasă, ferindu-și capul, spre o prietenă cu care a decis să iasă. În timp ce Simona e îmbrăcată sport, full Nike, colega ei de going-out e foarte casual, cu pantaloni de trening legați bine peste mijloc cu un șiret, peste care cade puloverul tricotat din lână și încălțată cu UGG-uri tot din blană de oaie.

Gia mas! Simona Halep și amica ei au optat pentru grecesc

Unde să meargă fetele să mănânce, dacă nu la restaurant grecesc?! Le urăm un sincer și entuziast ”gia mas!”, așa cum tot românașul știe că se zice la tavernă în Thassos. În timp ce merg spre restaurant, Simona nu lasă deloc telefonul. Să nu uităm că fosta sportivă e acum o prosperă femeie de afaceri, cu fler pentru investiții imobiliare de viitor.

Simona Halep a mers în mall cu o amică
Simona Halep a mers în mall cu o amică

După ce și-au comandat ce le-a poftit inima ( sau stomacul), cele două fete au stat la povești aproximativ o oră. Nu se știe ce au vorbit la masă, dar probabil Simona dorea să discute cu cineva ce provocări întâmpină cu hotelul ei din Poiana Brașov, pe care îl manageriază.

Tenismena este într-o formă maximă ca de fiecare dată
Tenismena este într-o formă maximă ca de fiecare dată

La ieșire prietena Simonei își duce mâna la piept, semn că a comandat pe săturate de la greci. Acolo chiar și o sălățică ”horiatiki” are ulei din belșug plus feta, sare ușor de 600 de calorii. În schimb, Simona țopăie la fel de sportiv cum a intrat. Ce înseamnă un metabolism de campion mondial!

