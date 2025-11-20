Simona Halep, shopping în trening! Învârte milioane, dar rămâne modestă

Chiar dacă are milioane, iată că îi place să fie activă, merge pe jos, dar mai ales nu-și uită obligațiile de fiică. Simona Halep a scos-o pe mama ei în mall Promenada la niște cumpărături, iar CANCAN.RO are imagini tari, ca de obicei!

Simona Halep a fost și rămâne o persoană de maxim interes pentru români. Jucătoarea de tenis, deși de etnie aromână, i-a făcut pe toți românii să fie mândri de țara lor și de tricolor. Deși retrasă din competițiile profesioniste de tenis, Simona Halep continuă să fie un pol de ambiție și voință greu de atins pentru muritorii de rând, care însă o aplaudau și o susțineau din spatele ecranelor.

Practic, acum doar David Popovici se mai poate compara cu nivelul de simpatie pe care îl stârnea Simona Halep!

Fostul nr. 1 mondial și-a scos mama la shopping

Simona se pune pe ea însăși pe primul loc, așa că începe tura de mall prin a-și face un moft. Și-a achiziționat cel mai nou iPhone, modelul 17. Poate că rămăsese fără memorie la vechiul telefon de la câte selfiuri și-a făcut (puțin probabil, vanitatea nu e printre trăsăturile ei de caracter), sau poate pur și simplu vrea să fie la modă cu orice preț. E femeie, își permite, e normal să aibă și ea dorințe de acest gen.

Apoi, urmează un antrenament la perete pentru Simona Halep. Simona studiază cu mare atenție oferta complexă de suplimente nutritive, vitamine și alte produse de nutriție. Nu e exclus să fi rămas cu reflexele din carieră, mai ales după acuzațiile de doping. E normal să se uite cu mare atenție la ingrediente, ca să nu cumva să iasă ceva pozitiv la vreun test. Dar evident că vremurile acelea s-au dus, cariera Simonei e doar o amintire acum.

Ca de obicei, Simona poartă o ținută sportivă, un trening de culoare gri polar. Ea n-a îndrăgit niciodată hainele elegante și când a apărut într-o rochie, deși arăta senzațional, se vedea că o stânjenește și că s-ar simți mult mai bine cu niște echipament din materiale sintetice.

Părul este la fel de non-assuming, pur și simplu și l-a prins cu o clamă și a ieșit. Reflexe de campioană care nu stă să-și facă cine știe ce coafuri elaborate, pentru că nu are timp la câte antrenamente are. Dar poate de acum înainte, având atâta timp liber, va începe să se ocupe și de asta.

Mai rămâne doar meciul de retragere din iunie 2026, marcat deja de niște scandaluri, deci niște antrenamente tot trebuie să mai facă. Nu se cade să încheie cariera cu o înfrângere. Trebuie să fie puternică, agilă, concentrată și produsele de la raftul de nutriție nu vor strica!

CITEȘTE ȘI: Cine e milionarul celebru cu care s-a afișat Simona Halep? Au apărut la mai multe evenimente

NU RATA: Cu ce se ocupă tatăl Simonei Halep, de fapt. Stere Halep are un succes uriaș cu afacerea dezvoltată

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.