Cine e milionarul celebru cu care s-a afișat Simona Halep? Au apărut la mai multe evenimente

Simona Halep și-a luat prin surprindere fanii cu cea mai recentă apariție! Celebra sportivă a apărut alături de fiul unui milionar celebru de la noi. Despre cine este vorba și unde au fost surprinși? Află în articol!

Halep a fost recent prezentă la un meci de baschet din Liga Adriatică dintre BC Dubai și U-BT Cluj-Napoca, în Dubai. Sportiva noastră a fost fotografiată acolo alături de directorul turneului Transylvania Open și cofondatorul Sports Festival.

Simona Halep s-a fotografiat alături de Patrick Ciorcilă

Este vorba despre Patrick Ciorcilă. Simona Halep și milionarul au fost surprinși împreună și au atras toate privirile. Această imagine formată din cei doi a stârnit curiozități și speculații legate de relația dintre cei doi.

Patrick Ciorcilă este organizator de evenimente sportive și fiul lui Horia Ciorcilă, președintele Consiliului de Administrație al uneia dintre cele mai mari bănci din țara noastră. De altfel, Simona Halep este sponsorizată de această instituție.

De asemenea, în urmă cu o lună cei doi au fost văzuți în România, atunci când au semnat un contract prin care Sports Festival a devenit reprezentantul oficial al proiectelor Simonei Halep.

„Un nou început împreună! Grupul Sports Festival o va reprezenta pe Simona Halep. De acum înainte, noi vom fi echipa care se va ocupa de proiectele ei, cu aceeași pasiune pe care am avut-o mereu urmărind-o cum scrie istorie de-a lungul carierei sale.”, se arată într-o postare de pe rețelele de socializare făcută la acel moment.

Cei doi apar în mai multe fotografii postate atât pe contul de socializare al sportivei, cât și pe pagina oficială Sports Festival. După semnarea contractului cu Sports Festival, cei doi au apărut împreună la mai multe evenimente sportive și întâlniri de afaceri. Din aceste apariții reiese relația profesională bine conturată pe care cei doi o au.

