Cu ce se ocupă tatăl Simonei Halep, de fapt. Stere Halep are un succes uriaș cu afacerea dezvoltată

De: Alina Drăgan 05/10/2025 | 15:06
De când s-a retras din lumea tenisului, Simona Halep petrece mai mult timp alături de familia sa. Părinții au susținut-o necondiționat în carieră, iar acum face și ea același lucru. Recent, fosta sportivă le-a arătat fanilor din mediul online cu ce se ocupă tatăl său. Simona Halep a postat mai multe fotografii de la „locul de muncă” a lui Stere Halep.

În urmă cu ceva timp, tatăl Simonei Halep a decis să pună pe picioare o afacere de familie. Cu ajutorul fiicei sale, acesta a cumpărat un teren în județul Constanța, pe care a plantat viță de vie, și a deschis o cramă. Acum, Stere Halep se ocupă de terenuri viticole, iar strugurii de aici sunt ulterior transformați în vin.

Recent, Simona Halep le-a arătat și fanilor din mediul online cu ce se ocupă tatăl său și a postat mai multe fotografii în mediul online. În imaginile surprinse, fosta sportivă se plimbă alături de Stere Halep printre rândurile de viță de vie, iar la final degustă un pahar de vin.

„Bucuria tatălui meu!”, este mesajul de care Simona Halep a însoțit fotografiile.

Simona și Stere Halep /Foto: Instagram

„Mi-a fost greu să mă retrag”

După ce a dus o luptă grea în scandalul de dopaj, Simona Halep nu a mai stat mult pe teren și a decis să se retragă. Decizia nu a fost una ușor de luat pentru sportivă, însă acum se bucură că a făcut acest pas.

Până nu de mult viața Simonei Halep a fost doar despre tenis, iar acum aceasta își dorește să descopere alte lucruri care îi aduc bucurie. Pentru moment se bucură de timpul liber, iar majoritatea îl petrece alături de familie.

„Faima pentru mine nu a fost lucrul care m-a ținut să joc mult timp. Îmi place să fiu mai discretă și asta mă face să mă simt mai confortabilă. Dar, desigur, nu este ușor să iei o astfel de decizie.

Îți trăiești viața… Deci, a fost întreaga mea viață până la retragere. Tot ce știam și ce făceam era doar tenis. De aceea mi-a fost greu să mă retrag. Acum e timpul să descopăr”, declara Simona Halep.

×