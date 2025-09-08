Ce avere are Simona Halep în 2025, după ce s-a retras din tenis. Milioane de euro stau în conturi!

Simona Halep, una dintre cele mai cunoscute sportive ale României, nu s-a remarcat doar prin performanțele sale de pe teren, ci și prin averea impresionantă pe care a acumulat-o de-a lungul carierei. După ani de muncă, sacrificii și numeroase victorii în circuitul profesionist, constănțeanca a reușit să transforme câștigurile din tenis în investiții solide, care îi asigură un loc stabil în topul celor mai bogați români.

De-a lungul carierei, Halep a strâns peste 40 de milioane de dolari doar din premiile obținute în competițiile WTA, sumă care a plasat-o mult timp în primele trei sportive cu cele mai mari câștiguri din istoria tenisului feminin. În prezent, averea ei este estimată la 48-52 de milioane de euro, conform datelor publicate de revista Capital. Această situație financiară o poziționează pe locul 198 în clasamentul „Top 300 Capital” al celor mai bogați români.

Simona Halep deține mai multe afaceri

Chiar dacă în 2022 a încetat să mai joace constant în marile turnee, iar în februarie 2025 și-a anunțat retragerea definitivă din tenis, Halep a reușit să-și mențină averea printr-o serie de investiții inteligente. Începând cu anul 2019, a intrat în lumea afacerilor, achiziționând un hotel în Poiana Brașov, pentru care a plătit aproximativ 2 milioane de euro. Ulterior, a continuat să dezvolte proiecte imobiliare în Mamaia, unde a ridicat mai multe imobile foarte căutate pe piața de vacanță.

Sfârșitul anului 2024 a adus inaugurarea unui nou hotel de patru stele în Poiana Brașov, un proiect de milioane de euro, dotat cu parcare, centru wellness, jacuzzi, saună și o sală de fitness modernă. Totodată, Simona Halep și-a diversificat investițiile, intrând și în domeniul medical: în 2023 a deschis la Constanța o clinică de kinetoterapie, numită SIHA, inspirată de propriul nume.

În paralel, fosta campioană a preluat pachetele majoritare din mai multe firme de dezvoltare imobiliară din Constanța, inclusiv o companie care are autorizație pentru construirea unui nou hotel.

