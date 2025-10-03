Acasă » Știri » Cât costă să petreci Halloween-ul la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Prețurile sunt ”înfiorătoare”

Cât costă să petreci Halloween-ul la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Prețurile sunt ”înfiorătoare”

De: Irina Vlad 03/10/2025 | 20:12
Cât costă să petreci Halloween-ul la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Prețurile sunt ”înfiorătoare”
De ani buni, Halloween-ul a devenit o sărbătoare extrem de iubită și apreciată de români. Sărbătoarea este cunoscută la nivel mondial, inclusiv la noi în țară, unde oamenii sculptează în dovleci, se deghizeze în cele mai înfiorătoare personaje și merg la colindat. Anul acesta, cei cu dare de mână au ocazia să petreacă cea mai înfricosătoare noapte în magia și misterul hotelului Simonei Halep din Poiana Brașov. Cât costă pachetul special pentru Halloween?

Halloween este sărbătorită în fiecare an în noaptea de 31 cotombrie spre 1 noiembrie. În România, sărbătoarea a fost preluată de ani buni, în jurul ei formându-se o adevărată industrie. De la restaurante, hoteluri, spații de joacă sau de evenimente, antreprenorii români au exploatat la maximum oportunitățile din jurul sărbătorii de Halloween.

Excepție de la regulă nu a făcut nici Simona Halep, care deține mai multe pensiuni și hoteluri în țară. De data aceasta, sportiva a ales ca petrecerea de Halloween să fie organizată la hotelul său din Poiana Brașov.

Cât costă să petreci Halloween-ul la hotelul Simonei Halep

”Un Halloween de poveste la Hotelul Simonei Halep”, este titlul de prezentare al pachetului promoțional de la unitatea de cazare din Poiana Brașov a sportivei. Oferta este valabilă în perioada 31 octombrie – 2 noiembrie 2025 și include cazare premium cu demipensiune (mic dejun și cină incluse), cină Halloween Pumpkin Party (în data de 31.10.2025), party cu DJ, bufet suedez și băuturi incluse, cină Dracula Party (pe data de 1.11.2025), foc de tabără cu băuturi tradiționale și premii.

De asemenea, în timpul sejurului turiștii au acces gratuit la zona de Spa și Fitness a hotelului, parcare gratuită și 10% reducere la Sun&Set Harmony Massage (gamă variată de terapii și concepte pentru o stare de spirit mai bună). Tarifele pentru cele două nopți de cazare pornesc de la 210 de euro (circa 1.000 de lei) de persoană/sejur și ajung la 320 de euro (aproximativ 1.600 de lei), după cum urmează:

  • Confort room – 230 euro/persoană/sejur
  • Smart stay room – 210 euro/persoană/sejur
  • Terrace comfort room – 250 euro/persoană/sejur
  • Executive relax room – 270 euro/persoană/sejur
  • Signature grand suite – 320 euro/persoană/sejur
  • Junior elegance suite – 280 euro/persoană/sejur

Cât costă să petreci Crăciunul în hotelul Simonei Halep. Preț colosal pentru o noapte de cazare

 

Administratorul care a făcut niște turiști „săraci” lucrează pentru Simona Halep! Locația Yucatan Beach este condusă de fratele ei

