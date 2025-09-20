Acasă » Știri » Cât costă să petreci Crăciunul în hotelul Simonei Halep. Preț colosal pentru o noapte de cazare

De: Alina Drăgan 20/09/2025 | 22:20
Puțin sunt cei care știu că Simona Halep activează și în domeniul imobiliarelor. Fosta campioană a investit masiv în imobiliare, deținând mai multe pensiuni și hoteluri, iar unul dintre ele îi poartă chiar numele. Situat în Poiana Brașov, hotelul Simonei Halep promite un refugiu montan de lux, însă la prețuri pe măsură. Cât trebuie să plătești dacă vrei să-ți petreci Crăciunul aici?

Pe lângă cariera sportivă impresionantă, Simona Halep dovedește că știe să joace inteligent și în business. Hotelul ei din Poiana Brașov atrage constant turiști, mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă, când stațiunea devine un magnet pentru români și străini deopotrivă. Oaspeții au parte de peisaje spectaculoase și de facilități premium, dar și de tarife care nu sunt pentru toate buzunarele.

Hotelul Simona Halep din Poiana Brașov a fost gândit ca un spațiu modern, unde confortul se îmbină cu eleganța. Pe lângă camerele cu priveliști montane de vis, complexul le oferă turiștilor un restaurant cu specific internațional, unde preparatele delicioase completează experiența de vacanță.

O atracție importantă este centrul spa, unde clienții se pot relaxa la saună, jacuzzi sau în zona de wellness, dar și prin tratamente exclusiviste precum Sun&Set Harmony Massage. Cei care caută senzații unice pot încerca dușul emoțional sau fântâna de gheață, ambele gândite pentru revitalizare și tonifiere. De asemenea, hotelul are sală de fitness, club de noapte și room-service, adaptându-se celor mai pretențioase cerințe.

Totuși, răsfățul are un preț. În luna decembrie, tarifele pentru o cameră dublă pornesc de la 975 de lei pe noapte și pot urca până la 1.530 de lei, în funcție de tipul camerei și de facilitățile incluse. Prețul este calculat pentru două persoane și include micul dejun, servit în stil bufet, continental sau italian.

Pentru cei care își doresc să petreacă sărbătorile de iarnă într-un cadru de vis, aproape de pârtiile de schi, suma poate părea justificată. Însă, pentru o familie care vrea să stea mai multe zile, nota de plată poate depăși cu ușurință câteva mii de lei.

Hotelul se află la doar câțiva kilometri de atracții populare, precum Dino Parc și The White Tower, ceea ce îl face o opțiune dorită pentru turiști. Însă nu oricine își permite o astfel de experiență, mai ales într-o perioadă în care prețurile au crescut peste tot.

