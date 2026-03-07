Prognoza meteo azi, 7 martie 2026. Vreme schimbătoare în estul României: dimineți reci și maxime de până la 15°C

Prognoza meteo azi, 7 martie 2026. Ziua de sâmbătă aduce o vreme relativ stabilă în cea mai mare parte a României, cu temperaturi apropiate de normalul perioadei. Sudul și vestul țării vor avea valori termice ușor mai ridicate, în timp ce în centrul și nord-estul țării diminețile vor rămâne mai reci. Per ansamblu, vremea va fi potrivită pentru activități în aer liber, chiar dacă începutul zilei poate fi mai rece în zonele intramontane.

Vremea în România

Sâmbătă, 7 martie, vremea va fi în general apropiată de valorile normale pentru începutul primăverii. Cerul va fi variabil în majoritatea regiunilor, cu perioade însorite în special în vest și sud, dar și cu înnorări temporare în estul țării. Vântul va sufla slab până la moderat, iar diminețile vor fi mai reci în zonele intramontane și în nordul țării. Temperaturile maxime la nivel național vor fi cuprinse, în general, între 10 și 15 grade Celsius, în timp ce minimele nopții vor coborî până la -2 sau 0 grade în depresiunile din Transilvania, dar vor rămâne pozitive în sud și pe litoral. Aceste valori sunt apropiate de mediile climatologice ale lunii martie, când maximele în București se situează în jurul valorii de 12°C, iar minimele în jur de 1°C.

Vremea pe regiuni

Nord și Vest

În nordul și vestul țării, vremea va fi relativ plăcută pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, iar în orele după-amiezii vor fi perioade cu soare. Vântul va sufla slab.

Temperaturile maxime vor ajunge la 13 – 15°C, iar minimele nocturne vor fi cuprinse între 2 și 5°C.

Sud și Sud-Est

În sudul și sud-estul României, vremea va fi ușor mai caldă comparativ cu restul țării. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab.

Maximele vor urca până la 14 – 15°C, iar minimele se vor situa între 4 și 7°C.

Oltenia și Sud-Vest

În Oltenia și în sud-vestul țării se anunță o zi relativ stabilă, cu perioade lungi de soare.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 15°C, iar minimele nopții vor coborî până la 3 – 5°C.

Est și Nord-Est

În estul și nord-estul României, vremea va fi ușor mai răcoroasă. Cerul va avea înnorări temporare, iar dimineața va fi rece.

Maximele vor atinge 10 – 13°C, iar minimele vor coborî până la 0 – 3°C.

Centrul țării și zona Carpaților

În centrul țării și în zonele montane, diminețile vor fi mai reci, mai ales în depresiuni. Cerul va fi variabil, iar vântul slab până la moderat.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 și 12°C, iar minimele între -2 și 1°C.

Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea și pe litoralul Mării Negre, vremea va fi relativ stabilă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat dinspre mare.

Temperaturile maxime vor ajunge la 11 – 13°C, iar minimele vor fi între 4 și 7°C.

Vremea în Capitală

În București, vremea va fi relativ plăcută pentru începutul lunii martie. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite în timpul zilei. Vântul va sufla slab.

Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 14 – 15°C, iar minima nopții va fi în jur de 4°C, valori apropiate de mediile climatologice ale lunii martie.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca

La Cluj-Napoca, ziua de sâmbătă aduce vreme relativ plăcută. Cerul va fi variabil, iar temperaturile vor urca până la aproximativ 13°C. Noaptea va fi mai rece, cu o minimă în jur de 2°C.

Timișoara

În Timișoara, vremea va fi ușor mai caldă decât în restul Transilvaniei. Cerul va fi variabil, iar maxima zilei va ajunge la 15°C, în timp ce minima va coborî până la 5°C.

Iași

La Iași, vremea va fi ceva mai răcoroasă. Cerul va avea înnorări temporare, iar temperatura maximă va atinge aproximativ 12°C, în timp ce minima nopții va fi în jur de 2°C.

Craiova

În Craiova se anunță o zi relativ blândă pentru începutul primăverii. Cerul va fi variabil, iar temperatura maximă va ajunge la 14 – 15°C, cu o minimă de aproximativ 4°C.

Constanța

La Constanța, vremea va fi influențată de apropierea Mării Negre. Cerul va fi variabil, iar vântul poate sufla moderat. Maxima zilei va ajunge la aproximativ 12°C, iar minima va fi în jur de 6°C.

Brașov

La Brașov, dimineața va fi rece, mai ales în zonele depresionare. Pe parcursul zilei însă, vremea se va încălzi ușor. Temperatura maximă va atinge aproximativ 11°C, iar minima nopții poate coborî

