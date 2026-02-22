Acasă » Știri » Retailerul olandez Action face angajări part time. Ce salariu oferă pentru 4 ore de muncă

Retailerul olandez Action face angajări part time. Ce salariu oferă pentru 4 ore de muncă

De: Irina Vlad 22/02/2026 | 15:20
Action Retail România face angajări pe bandă rulantă. Lanțul de magazine olandez – cunoscut pentru prețurile sale sub 5 lei – a anunțat deschiderea unor noi magazine în țară. Iată despre ce este vorba!

Action Retail România urmează să își extindă domeniul de activitate pe piața românească. După ce au fost anunțate deschiderea magazinelor din Pitești, București, Cluj-Napoca, Arad și Oradea, compania care se mândrește cu „1.500 de produse sub 5 lei” va deschide încă două magazine în alte două orașe din țară.

Ce salariu are un angajat care lucrează la Action retail

Compania a anuțat deschiderea unor noi centre comericale în Bacău și Hațeg. Posturile de angajare sunt destinate celor care își doresc să lucreze atât full time cât și part time.

În funcție de locație, postul ocupat și normă, salariile angajaților variază. Spre exemplu, un lucrător comercial (cu contract part-time) câștigă un salariu cuprins între 1.300 și 2.020 de lei net/lună. Cei care aleg să lucreze pe contract full time vor încasa un salariu începând de la 2.850 de lei.

În orașul Bragadiru, salariile pentru angajații part-time sunt între 1.500 și 2.250 de lei și aproximativ 3.150 de lei pentru cei cu contract full-time. Pentru posturile de conducere (unde experiența de minim un an este obligatorie), compania olandeză Action ofertă salarii cuprinse între 3.900 și 4.200 de lei net.

Salariile oferite candidaților de pe postul de manager adjunct la magazin din Hațeg sunt cuprinse între 4.000 și 4.200 de lei/lună. În Bacău, managerul are un salariu cuprins între 4.000 și 4.300 de lei/lună.

Pe lângă salariul atractiv, compania oferă angajaților tichete de masă, 22 de zile de concediu de odihnă, reducere de 15% la toate produsele din magazinele Action și asigurare medicală privată.

