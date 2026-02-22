Acasă » Bancuri » BANC | „Televizorul dvs a fost montat cu succes, domnule”

BANC | „Televizorul dvs a fost montat cu succes, domnule”

De: Andreea Stăncescu 22/02/2026 | 16:33
BANC | Televizorul dvs a fost montat cu succes, domnule

Mereu este momentul potrivit pentru o glumă bună. Bancul de mai jos cu montarea unui televizor îți va aduce zâmbetul pe buze.

– Televizorul dvs a fost montat cu succes, domnule.
– Ce cauta picioarele ălea acolo?
– În cazul în care cade de pe perete, cade în picioare.

Alte bancuri amuzante

Un tip vine la directorul unui circ.
– Ce ştiţi să faceţi?
– Vă arăt.
Se urcă la trapez, la 30 de metri şi se-aruncă de-acolo în cap, fără plasă. Rămâne lat. Directorul e siderat:
– Dumnezeule, să vezi acum anchetă!
Dar acrobatul se ridică, îşi scutură capul şi se apropie senin de el:
– Ei?
– Senzaţional! Poţi s-o mai faci o dată?
– Sigur.
Aceeaşi scenă, cu omul strivit pe jos:
– Doamne, a avut un truc, care acum nu i-a mai ieşit, parcă aud deja Poliţia!
Acrobatul se ridică, îşi scutură capul şi se apropie încruntat.
– Gata, eşti angajat!, strigă directorul. Câţi bani vrei!?
– Nimic, că n-o mai fac.
– Cum aşa, de ce?
– Mi se pare periculos.

Un om însetat dă peste o fântână în deșert. Se apleacă deasupra ei, dar nu se vedea dacă este secată sau nu și cât e de adâncă. Caută în jur și găsește o piatră pe care o aruncă în fântână, ascultând cu urechea deasupra vreun zgomot. Nimic. Caută altceva și găsește un pietroi desprins din fântână pe care-l aruncă înăuntru. Ascultă iar și nimic. Mai caută prin jur și vede o bară de fier cu care procedează la fel. Iar nimic. Oare ce să fie? Peste câteva secunde, apare un nor de nisip în depărtare și se apropie din ce în ce mai mult. Când din nor apare o cămilă în viteză și aceasta se aruncă direct în fântână. Nevenindu-i să creadă ce vede, se tot întreba ce o fi pățit cămila. După vreo două minute, apare un arab căutând ceva. Văzându-l pe omul de lângă fântână, îl întreabă:
– N-ai văzut cumva vreo cămilă?
– Ba da. Tocmai a sărit în fântână.
– Cum să sară în fântână când eu am lăsat-o legată de o bară de fier?

Orice bărbat căsătorit ar trebui să îşi uite greşelile. Nu ar avea sens ca doi oameni să îşi amintească mereu acelaşi lucru!

CITEȘTE ȘI: Bancul zilei | Sora mea s-a combinat cu un doctor

Bancul sfârșitului de săptămână | Prima persoană care a livrat mâncare

 

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANCUL ZILEI | Sora mea s-a combinat cu un doctor
Bancuri
BANCUL ZILEI | Sora mea s-a combinat cu un doctor
BANC | Bulă și asigurarea de 500 lei
Bancuri
BANC | Bulă și asigurarea de 500 lei
Trump majorează tarifele globale la 15% după înfrângerea de la Curtea Supremă
Mediafax
Trump majorează tarifele globale la 15% după înfrângerea de la Curtea Supremă
În plin sezon de schi, unul dintre cele mai importante domenii din țară se închide din martie, pe fondul unui război cu autoritățile locale. Turiștii se revoltă. “Și banii de avans dați la cazare cine mi-i returnează????”. De la ce a început scandalul
Gandul.ro
În plin sezon de schi, unul dintre cele mai importante domenii din țară...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Cum s-a trezit o femeie din Marea Britanie mai bogată decât Elon Musk. Suma cu 15 zerouri pe care o deține pe un card cadou
Adevarul
Cum s-a trezit o femeie din Marea Britanie mai bogată decât Elon Musk....
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA
Digi24
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din...
Ministrul Sănătății declașează un control la nivel național: Nu funcționează doar cu vorba bună
Mediafax
Ministrul Sănătății declașează un control la nivel național: Nu funcționează doar cu vorba...
Parteneri
Cum arată acum Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Click.ro
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de...
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată. „Așa au făcut avere oligarhii” din Rusia
Digi 24
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost...
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un tanc
Promotor.ro
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Solicitarea indecentă făcută de un utiliuzator chatbot-ului Ana al ANAF
go4it.ro
Solicitarea indecentă făcută de un utiliuzator chatbot-ului Ana al ANAF
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
În plin sezon de schi, unul dintre cele mai importante domenii din țară se închide din martie, pe fondul unui război cu autoritățile locale. Turiștii se revoltă. “Și banii de avans dați la cazare cine mi-i returnează????”. De la ce a început scandalul
Gandul.ro
În plin sezon de schi, unul dintre cele mai importante domenii din țară se închide...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Zodia căreia i se deschid toate ușile în martie. Surprize mari pe plan financiar
Zodia căreia i se deschid toate ușile în martie. Surprize mari pe plan financiar
Ce s-ar ascunde în spatele restaurantului Mosh. Aisa Bacs, amenințată și redusă la tăcere + Intervenția ...
Ce s-ar ascunde în spatele restaurantului Mosh. Aisa Bacs, amenințată și redusă la tăcere + Intervenția neașteptată a lui Mario Fresh
Ce meserie și câți ani are Alina, văduva lui Gabriel Cotabiță. A fost ridicată de mascați într-un ...
Ce meserie și câți ani are Alina, văduva lui Gabriel Cotabiță. A fost ridicată de mascați într-un dosar de proxenetism
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 23 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 23 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Doliu în lumea fotbalului! Un sportiv de doar 25 de ani a fost găsit mort în garajul său. Polițiștii ...
Doliu în lumea fotbalului! Un sportiv de doar 25 de ani a fost găsit mort în garajul său. Polițiștii suspectează o sinucidere
Este burlăciță din nou! Vedeta din România s-a despărțit iar de iubit: „O să mor de gât cu ...
Este burlăciță din nou! Vedeta din România s-a despărțit iar de iubit: „O să mor de gât cu singurătatea”
Vezi toate știrile
×