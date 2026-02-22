BANC | „Televizorul dvs a fost montat cu succes, domnule”

Mereu este momentul potrivit pentru o glumă bună. Bancul de mai jos cu montarea unui televizor îți va aduce zâmbetul pe buze.

– Televizorul dvs a fost montat cu succes, domnule.

– Ce cauta picioarele ălea acolo?

– În cazul în care cade de pe perete, cade în picioare.

Alte bancuri amuzante

Un tip vine la directorul unui circ.

– Ce ştiţi să faceţi?

– Vă arăt.

Se urcă la trapez, la 30 de metri şi se-aruncă de-acolo în cap, fără plasă. Rămâne lat. Directorul e siderat:

– Dumnezeule, să vezi acum anchetă!

Dar acrobatul se ridică, îşi scutură capul şi se apropie senin de el:

– Ei?

– Senzaţional! Poţi s-o mai faci o dată?

– Sigur.

Aceeaşi scenă, cu omul strivit pe jos:

– Doamne, a avut un truc, care acum nu i-a mai ieşit, parcă aud deja Poliţia!

Acrobatul se ridică, îşi scutură capul şi se apropie încruntat.

– Gata, eşti angajat!, strigă directorul. Câţi bani vrei!?

– Nimic, că n-o mai fac.

– Cum aşa, de ce?

– Mi se pare periculos.

Un om însetat dă peste o fântână în deșert. Se apleacă deasupra ei, dar nu se vedea dacă este secată sau nu și cât e de adâncă. Caută în jur și găsește o piatră pe care o aruncă în fântână, ascultând cu urechea deasupra vreun zgomot. Nimic. Caută altceva și găsește un pietroi desprins din fântână pe care-l aruncă înăuntru. Ascultă iar și nimic. Mai caută prin jur și vede o bară de fier cu care procedează la fel. Iar nimic. Oare ce să fie? Peste câteva secunde, apare un nor de nisip în depărtare și se apropie din ce în ce mai mult. Când din nor apare o cămilă în viteză și aceasta se aruncă direct în fântână. Nevenindu-i să creadă ce vede, se tot întreba ce o fi pățit cămila. După vreo două minute, apare un arab căutând ceva. Văzându-l pe omul de lângă fântână, îl întreabă:

– N-ai văzut cumva vreo cămilă?

– Ba da. Tocmai a sărit în fântână.

– Cum să sară în fântână când eu am lăsat-o legată de o bară de fier?

Orice bărbat căsătorit ar trebui să îşi uite greşelile. Nu ar avea sens ca doi oameni să îşi amintească mereu acelaşi lucru!

CITEȘTE ȘI: Bancul zilei | Sora mea s-a combinat cu un doctor

Bancul sfârșitului de săptămână | Prima persoană care a livrat mâncare