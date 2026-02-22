Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | Sora mea s-a combinat cu un doctor

BANCUL ZILEI | Sora mea s-a combinat cu un doctor

De: Irina Vlad 22/02/2026 | 12:17
BANCUL ZILEI | Sora mea s-a combinat cu un doctor

CANCAN. RO ți-a pregătit bancul de duminică. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai facut-o de mult timp? Dacă da, te invităm să citești cea mai tare glumă! Spor și voie bună!

– Sora-mea s-a combinat cu un doctor. Problema e că, de fiecare dată când acesta îi trimite o scrisoare de dragoste, trebuie să meargă la farmacie să i-o citească farmacista.

Alte bancuri amuzante

„Îți aduc cafeaua in pat, dragul meu”

– Îți aduc cafeaua în pat, dragul meu?
– Nu, dragostea mea. Voi lua micul dejun cu tine la bucătărie.
– Omletă sau ochiuri, iepuraș?
– Omletă, soarele meu.
Ea răsuflă ușurată:
– Stai așa… Deci nici tu nu-ți amintești numele meu…

„Vasile, ce dulce ești… ce bun ești”

– Vasile, ce dulce ești… ce bun ești, Vasile… Ce bine-o faci, scumpul meu Vasile.. . Ești cel mai tare, Vasile. . . ești unic, Vasile..
– Dar, nu te supăra, de ce imi spui mereu Vasile? Pe mine mă cheamă Ion!
– Ion? A, da… Am crezut că azi este joi..

„Prima întâlnire, la restaurant”

Prima întâlnire, la restaurant:
Ea, agitată:
– Nu servești nimic, bere, coniac?
El răspunde calm
– Nuu… mulțumesc frumos!
Ea, mai agitată
– O vodka… un whiskey… sau măcar o pălincă?
El și mai calm
– Stai relaxată… ești frumoasă!

Ceartă între iubiți

– Tu să nu mă mai faci proastă!
– Ce IQ ai?
– N-am IQ, am iPhone, dobitocule!

„Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu sora mea”

– Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
– Scuze, v-m confundat
– Cum așa, că eu sunt blondă și ea e brunetă?
– Da, dar aveți același nume de familie!!

BANCUL ZILEI | De ce preferă femeile bărbații cu BMW, de fapt

BANC | De ce a luat Bulă nota 3 la examenul de anatomie

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANC | Bulă și asigurarea de 500 lei
Bancuri
BANC | Bulă și asigurarea de 500 lei
Bancul sfârșitului de săptămână | Prima persoană care a livrat mâncare
Bancuri
Bancul sfârșitului de săptămână | Prima persoană care a livrat mâncare
Trump majorează tarifele globale la 15% după înfrângerea de la Curtea Supremă
Mediafax
Trump majorează tarifele globale la 15% după înfrângerea de la Curtea Supremă
În plin sezon de schi, unul dintre cele mai importante domenii din țară se închide din martie, pe fondul unui război cu autoritățile locale. Turiștii se revoltă. “Și banii de avans dați la cazare cine mi-i returnează????”. De la ce a început scandalul
Gandul.ro
În plin sezon de schi, unul dintre cele mai importante domenii din țară...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Cum s-a trezit o femeie din Marea Britanie mai bogată decât Elon Musk. Suma cu 15 zerouri pe care o deține pe un card cadou
Adevarul
Cum s-a trezit o femeie din Marea Britanie mai bogată decât Elon Musk....
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA
Digi24
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din...
Ministrul Sănătății declașează un control la nivel național: Nu funcționează doar cu vorba bună
Mediafax
Ministrul Sănătății declașează un control la nivel național: Nu funcționează doar cu vorba...
Parteneri
Cum arată acum Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Click.ro
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de...
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată. „Așa au făcut avere oligarhii” din Rusia
Digi 24
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost...
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un tanc
Promotor.ro
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Solicitarea indecentă făcută de un utiliuzator chatbot-ului Ana al ANAF
go4it.ro
Solicitarea indecentă făcută de un utiliuzator chatbot-ului Ana al ANAF
Cum au devenit dușmani Rusia și Germania?
Descopera.ro
Cum au devenit dușmani Rusia și Germania?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
În plin sezon de schi, unul dintre cele mai importante domenii din țară se închide din martie, pe fondul unui război cu autoritățile locale. Turiștii se revoltă. “Și banii de avans dați la cazare cine mi-i returnează????”. De la ce a început scandalul
Gandul.ro
În plin sezon de schi, unul dintre cele mai importante domenii din țară se închide...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Andreea Bostănică a pus-o la zid pe Iuliana Beregoi: „Îmi scriu fostele tale prietene că le șantajezi”. ...
Andreea Bostănică a pus-o la zid pe Iuliana Beregoi: „Îmi scriu fostele tale prietene că le șantajezi”. Olga Verbițchi a scos la iveală planul secret
Tatăl lui Selly i-a pus întrebarea cea mare: „Te vei căsători cu Smaranda?” Cum a răspuns ...
Tatăl lui Selly i-a pus întrebarea cea mare: „Te vei căsători cu Smaranda?” Cum a răspuns influencerul la detectorul de minciuni
De ce renunță tot mai mulți oameni la gazonul din curte. Cu ce îl înlocuiesc
De ce renunță tot mai mulți oameni la gazonul din curte. Cu ce îl înlocuiesc
Ce salariu are un angajat la KFC în 2026. Cât câștigă lunar
Ce salariu are un angajat la KFC în 2026. Cât câștigă lunar
Cât costă un tur în Piața Obor. Străinii plătesc zeci de euro să admire fructe, legume și să ...
Cât costă un tur în Piața Obor. Străinii plătesc zeci de euro să admire fructe, legume și să consume mici: „Sunt din SUA, nu avem aşa ceva”
Cât a ajuns să coste o zambilă în 2026. Cu câți lei se vinde în București
Cât a ajuns să coste o zambilă în 2026. Cu câți lei se vinde în București
Vezi toate știrile
×