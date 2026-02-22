BANCUL ZILEI | Sora mea s-a combinat cu un doctor

CANCAN. RO ți-a pregătit bancul de duminică. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai facut-o de mult timp? Dacă da, te invităm să citești cea mai tare glumă! Spor și voie bună!
– Sora-mea s-a combinat cu un doctor. Problema e că, de fiecare dată când acesta îi trimite o scrisoare de dragoste, trebuie să meargă la farmacie să i-o citească farmacista.
– Îți aduc cafeaua în pat, dragul meu?
– Nu, dragostea mea. Voi lua micul dejun cu tine la bucătărie.
– Omletă sau ochiuri, iepuraș?
– Omletă, soarele meu.
Ea răsuflă ușurată:
– Stai așa… Deci nici tu nu-ți amintești numele meu…
– Vasile, ce dulce ești… ce bun ești, Vasile… Ce bine-o faci, scumpul meu Vasile.. . Ești cel mai tare, Vasile. . . ești unic, Vasile..
– Dar, nu te supăra, de ce imi spui mereu Vasile? Pe mine mă cheamă Ion!
– Ion? A, da… Am crezut că azi este joi..
Prima întâlnire, la restaurant:
Ea, agitată:
– Nu servești nimic, bere, coniac?
El răspunde calm
– Nuu… mulțumesc frumos!
Ea, mai agitată
– O vodka… un whiskey… sau măcar o pălincă?
El și mai calm
– Stai relaxată… ești frumoasă!
– Tu să nu mă mai faci proastă!
– Ce IQ ai?
– N-am IQ, am iPhone, dobitocule!
– Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
– Scuze, v-m confundat
– Cum așa, că eu sunt blondă și ea e brunetă?
– Da, dar aveți același nume de familie!!
BANCUL ZILEI | De ce preferă femeile bărbații cu BMW, de fapt