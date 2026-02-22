BANCUL ZILEI | Sora mea s-a combinat cu un doctor

CANCAN. RO ți-a pregătit bancul de duminică. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai facut-o de mult timp? Dacă da, te invităm să citești cea mai tare glumă! Spor și voie bună!

– Sora-mea s-a combinat cu un doctor. Problema e că, de fiecare dată când acesta îi trimite o scrisoare de dragoste, trebuie să meargă la farmacie să i-o citească farmacista.

Alte bancuri amuzante

„Îți aduc cafeaua in pat, dragul meu”

– Îți aduc cafeaua în pat, dragul meu?

– Nu, dragostea mea. Voi lua micul dejun cu tine la bucătărie.

– Omletă sau ochiuri, iepuraș?

– Omletă, soarele meu.

Ea răsuflă ușurată:

– Stai așa… Deci nici tu nu-ți amintești numele meu…

„Vasile, ce dulce ești… ce bun ești”

– Vasile, ce dulce ești… ce bun ești, Vasile… Ce bine-o faci, scumpul meu Vasile.. . Ești cel mai tare, Vasile. . . ești unic, Vasile..

– Dar, nu te supăra, de ce imi spui mereu Vasile? Pe mine mă cheamă Ion!

– Ion? A, da… Am crezut că azi este joi..

„Prima întâlnire, la restaurant”

Prima întâlnire, la restaurant:

Ea, agitată:

– Nu servești nimic, bere, coniac?

El răspunde calm

– Nuu… mulțumesc frumos!

Ea, mai agitată

– O vodka… un whiskey… sau măcar o pălincă?

El și mai calm

– Stai relaxată… ești frumoasă!

Ceartă între iubiți

– Tu să nu mă mai faci proastă!

– Ce IQ ai?

– N-am IQ, am iPhone, dobitocule!

„Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu sora mea”

– Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?

– Scuze, v-m confundat

– Cum așa, că eu sunt blondă și ea e brunetă?

– Da, dar aveți același nume de familie!!

