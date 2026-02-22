Acasă » Știri » Petrecere mare în familia lui Gabi Bădălău! Sora afaceristului și-a botezat fiul. Cum a apărut Bianca Drăgușanu la eveniment

Petrecere mare în familia lui Gabi Bădălău! Sora afaceristului și-a botezat fiul. Cum a apărut Bianca Drăgușanu la eveniment

De: Alina Drăgan 22/02/2026 | 11:16
Petrecere mare în familia lui Gabi Bădălău /Foto: Instagram
A fost petrecere mare în familia lui Gabi Bădălău. Sora afaceristului și soțul său și-au botezat fiul, iar evenimentul a fost organizat ca la carte. O mulțime de invitați și-au făcut apariția la petrecere, iar dintre ei nu a lipsit nici Bianca Drăgușanu. Blondina a atras toate privirile și a schimbat două ținute pe parcursul evenimentului.

Ieri, 21 februarie, a fost o zi importantă în familia lui Gabi Bădălău. Sora acestuia și soțul său au trăit un moment aparte și l-au creștinat pe micuțul Ilias Alexandru. Mai întâi a avut loc slujba religioasă, iar apoi marea petrecere.

Petrecere mare în familia lui Gabi Bădălău

Așa cum spuneam, ieri a fost rost de petrecere mare în familia lui Gabi Bădălău. Micuțul Ilias Alexandru a fost botezat. Mai întâi a avut loc slujba religioasă, care a fost una mai restrânsă, la care au luat parte membrii familiei și persoanele apropiate.

Mai apoi, a urmat și marea petrecere, care s-a ținut la una din locațiile luxoase ale familiei Bădălu. Aici atmosfera a fost una pe cinste, iar invitații s-au bucurat de preparate delicioase, dar și de distracție și voie bună. În centrul atenției au fost cei doi părinți și micuțul lor.

La botez au predominat nuanțele de alb. Atât sora lui Gabi Bădălău, Sabina, cât și nașa băiețelului, dar și invitatele au purtat rochii albe, iar bărbații costume elegante. Unul dintre cele mai emoționante momente de la eveniment a fost primul dans al Sabinei și al soțului ei alături de fiul lor. Mai apoi, a urmat tăierea tortului, care a avut un singur etaj și a fost tot alb. Nimic nu a fost lăsat la voia întâmplării, iar locația a fost decorată cu flori albe și lumânări.

Botez în familia lui Gabi Bădălău /Foto: Instagram

Cum a apărut Bianca Drăgușanu la eveniment

De la marele eveniment nu avea cum să lipsească nici Bianca Drăgușanu. Aceasta nu a fost prezentă la slujba religioasă, însă și-a făcut apariția la marea petrecere. Vedeta s-a pregătit temeinic pentru eveniment, iar toată ziua a petrecut-o prin saloane de înfrumusețare.

Astfel, la final a avut o apariție de zile mari. Blondina a ales să poarte două ținute la eveniment, una mai spectaculoasă ca alta. Inițial, aceasta a purtat o rochie lungă, albă, cu un decolteu generos, fără bretele și dantelă în partea de jos. Ținuta a fost completată de un sacou purtat pe umeri, tot alb.

Ulterior, în a doua parte a serii, Bianca Drăgușanu a schimbat ținuta, făcându-și apariția într-o rochie lungă, strălucitoare, tot albă, cu mâneci lungi și o crăpătură adâncă pe picior.

Bianca Drăgușanu a strălucit la eveniment /Foto: Instagram

Foto: Instagram

×