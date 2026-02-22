Acasă » Știri » Neti Sandu nominalizează cele 2 zodii care vor avea mari probleme de sănătate în luna martie 2026

De: Irina Vlad 22/02/2026 | 10:23
Pe baza previziunilor astrologice pentru martie 2026, există două semne zodiacale care ar putea avea probleme de sănătate semnificative, în special legate de stres, epuizare energetică și necesitatea ajustării stilului de viață. 

Între 6 și 28 martie 2026, aliniamentele planetare puternice declanșează eliberarea karmică, încheierea unor capitole restante și o transformare emoțională profundă. Previziunile astrologice pentru martie 2026 arată că Peștii și Fecioarele vor experimenta cele mai puternice progrese emoționale.

Dacă ai purtat o durere nerezolvată din 2024-2025, aceasta este luna în care povara emoțională începe să se ridice. Datorită energiei vindecătoare a sezonului Peștilor din 2026, lecțiilor de maturitate ale lui Saturn în Pești și expansiunii favorabile a lui Jupiter, durerea emoțională se încheie în martie pentru anumite semne zodiacale pregătite să elibereze trecutul.

Pestii (19 februarie – 20 martie)

Pe măsură ce soarele se deplasează prin zodia lor, Pestii se pot simți copleșiți, ceea ce poate duce la afecțiuni legate de stres sau epuizare. Astrologii recomandă adesea Pestilor să se concentreze pe odihnă și sănătate mentală pentru a evita epuizarea în această perioadă.

Începând cu 11 martie, Peștii vor avea susținere din partea lui Jupiter. Acum este momentul în care Peștii trebuie să se pună pe treabă, să lucreze la partea relațională – atât în cuplu, cât și familie sau cercul de prieteni.

Fecioara (23 august – 22 septembrie)

Fecioara poate avea probleme legate de sistemul digestiv sau de stres, deoarece alinierea planetelor în martie 2026 ar putea crea tensiune pentru ei. Se recomandă să acorde atenție dietei și rutinei pentru a menține echilibrul. Momentul cheie este eclipsa totală de Lună de pe 3 martie. Luna va fi în Fecioară, eclipsată complet, iar în partea opusă, în casa partenerială se află Soarele, Mercur retrograd și Marte.

Această aliniere oferă oportunități de a începe lucruri noi, fie pe plan profesional și personal. Planetele din Pești, aflate în casa partenerială, deschid oportunități în zona profesională, cum ar fi colaborări bănoase sau alte propuneri de afaceri atractive. Mercur retrograd poate întârzia finalizarea unor acte sau contracte, însă Soarele și Marte susțin aceste schimbări favorabile. Saturn, Neptun și Venus se află în casa banilor, ceea ce înseamnă că pentru Fecioară urmează o perioadă de stabilitate materială și financiară.

