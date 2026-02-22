Soția fundașului de la Manchester City, însărcinată pentru a 5-a oară! Fostul fotomodel arată demențial la 34 de ani

În ciudat infidelităților și a scandalului recent, cuplul format din fostul model Annie Kilner și fotbalistul Kyle Walker pare că rezistă. Mai mult, recent, o veste neașteptată i-a luat prin surprindere pe fanii fundașului de la Manchester City. Soția acestuia este însărcinată pentru a cincea oară. De această dată cuplul așteaptă o fetiță.

Annie Kilner și Kyle Walker s-au întâlnit în adolescență, iar între ei a fost dragoste la prima vedere, cel puțin pentru fostul model. În anul 2021, cei doi au decis să facă pasul cel mare și s-au căsătorit. Până acum, ei au devenit părinții a patru băieți: Roman, Riaan, Reign și Rezon. Recent, aceștia au anunțat că așteaptă acum și al cincilea copil.

Soția fundașului de la Manchester City, însărcinată pentru a 5-a oară

Annie Kilner, soția fotbalistului Kyle Walker, este din nou însărcinată! În câteva luni, vedeta urmează să aducă pe lume al cincilea copil, de data aceasta o fetiță. Cei doi au dat vestea cea mare celor din familie cu ocazia Sărbătorilor de iarnă, iar acum au făcut și anunțul public.

„Suntem încântați să așteptăm fetița noastră. Nu voi comenta speculații sau drame legate de acest moment atât de personal, privat și fericit pentru mine și familia mea”, a transmis Annie Kilner.

Cunoscută pentru atașamentul față de viața de familie, Annie Kilner este adesea prezentă la evenimentele sportive ale copiilor și în tribune, susținându-și soțul la meciuri importante. În vârstă de 34 de ani, fostul model este într-o formă de zile mari, chiar dacă acum se află la a cincea sarcină.

Annie Kilner și Kyle Walker, în mijlocul unui scandal de proporții

Kyle Walker, fundaș al echipei Manchester City și internațional englez, s-a întors recent în Anglia după ce a evoluat în a doua parte a sezonului trecut la AC Milan. Însă, acesta continuă să rămână în atenția presei din cauza scandalurilor din viața extrasportivă.

Deși este căsătorit cu Annie Kilner, fotbalistul a fost protagonistul mai multor episoade de infidelitate. Cea mai mare controversă legată de Kyle Walker este că are patru copii cu soția lui și alți doi cu Lauryn Goodman, cea care i-a fost amantă.

Însă, Annie Kilner, spre disperarea părinților săi, a decis să îi mai dea acestuia o nouă șansă. Surse apropiate cuplului spun că și decizia de a mai face încă un copil a venit ca o încercare de a salva căsnicia.

„Kyle s-a întors din Italia anul trecut, iar de atunci Annie i-a spus clar că vrea ca cei patru băieți să aibă încă un frate. Ea crede că un copil îi va face să-și rezolve toate problemele. Cei din familie și apropiații lor au fost șocați când au aflat, pentru că încă mai există probleme între cei doi. Ce fac ei e riscant, pentru că uneori un copil poate aduce presiune în plus în căsnicie. Tatăl lui Annie și-a ieșit din minți. O iubește din toată inima și nu mai poate suporta să o vadă atât de îndurerată. I-a spus că o va dezmoșteni dacă se va întoarce la el încă o dată. Înainte o încuraja să îi mai dea o șansă, în ciuda tuturor lucrurilor care s-au întâmplat, dar acum asta a fost picătura care a umplut paharul”, a declarat o sursă apropiată cuplului.

Foto: Instagram, Facebook