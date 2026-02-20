Acasă » Știri » Detalii de ultimă oră despre Mircea Lucescu. Il Luce se întoarce pe banca tricolorilor?

Detalii de ultimă oră despre Mircea Lucescu. Il Luce se întoarce pe banca tricolorilor?

De: Irina Vlad 20/02/2026 | 15:01
Detalii de ultimă oră despre Mircea Lucescu. Il Luce se întoarce pe banca tricolorilor?
Mircea Lucescu la conferinta de presa de dupa meciul de fotbal dintre Bosnia Hertegovina si Romania, din cadrul Preliminariilor Campionatului Mondial 2026, desfasurat pe Stadionul Bilino Polje din Zilina, sambata 15 noiembrie 2025/ sursă foto: Profimedia

Vești importante pentru suporterii echipei Naționale de fotbal. Mircea Lucescu (80 de ani) ar putea să își susțină elevii de pe banca de tehnician la barajul cu Turcia, de pe 26 martie 2026. „Il Luce” ar putea să-i conducă pe tricolori în drumul spre Campionatul Mondial din America de Nord 2026. 

După câteva săptămâni de absență, Mircea Luceascu ar putea să revină pe banca tehnică a tricolorilor. Veștile despre starea de sănătate a tehnicianului par să fie din ce în ce mai bune. Reamintim că la începutul lunii februarie, Mircea Lucescu fost internat (pentru a treia oară) la Spitalul Universitar din București. Apropiații acestuia au dezvăluit public faptul că nu ar fi fost vorba despre o problemă gravă de sănătate, ci despre o formă de răceală severă.

Mircea Lucescu se sprijină în cârje, după operația suferită la șold

Mircea Lucescu ar putea fi prezent la meciul dintre România și Turcia

În urma problemelor de sănătate din ultimele lui, în aceste momente, selecționerul se află internat într-o clinică din Belgia pentru o serie de investigații amănunțite. În cursul zilei de vineri, 20 februarie, Mircea Lucescu va afla dacă va putea să fie pe bancă la partida de baraj a naționalei României cu Turcia – din 26 martie.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, sunt șanse extrem de mici ca Lucescu să fie prezent la meciul de la Istanbul. Rămâne de văzut care sunt concluziile medicilor și cum va arăta programul din următoarea perioadă de recuperare.

”Sunt șanse extrem de mici ca domnia sa să se afle pe banca tehnică a primei reprezentative la meciul cu Turcia. Sunt detalii medicale pe care doar domnia sa le cunoaște, dar în acest moment starea de sănătate continuă să fie una gravă. Varianta de rezervă luată în calcul în acest moment este Mihai Stoichiță, care va face echipă cu Jerry Gane și Florin Constantinovici, actualii secunzi ai lui Mircea Lucescu ”, susțin persoane apropiate selecționerului.

Pe 26 martie 2026, echipa Națională a României va disputa barajul de calificare pentru Campionatul Mondial din America de Nord. Dacă vor trece de Turcia, 5 zile mai târziu, tricolorii vor lupta cu învingătoarea dintre Kosovo și Slovacia. Ambele partide se vor desfășura în deplasare.



