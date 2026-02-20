Doliu la CFR Cluj! O figură emblematică a clubului de fotbal a murit

CFR Cluj, în doliu după dispariția lui Vasile Gheorghe, fost antrenor al Academiei și coordonator al Centrului de Copii și Juniori, care s-a stins din viață la vârsta de 72 de ani. Timp de peste un deceniu, a ajutat pregătirea mai multor generații de fotbaliști în cadrul clubului Gruia, care au ajuns să performeze la nivel național și internațional.

Vasile Gheorghe s-a născut pe 15 martie 1953, în județul Giurgiu, și a început cariera sportivă ca portar. A evoluat la Universitatea Cluj, unde a bifat meciuri atât în prima divizie, cât și în liga secundă, și a mai jucat pentru Gloria Bistrița, câștigând experiență în competițiile interne și consolidându-și reputația de jucător disciplinat și devotat.

După retragerea din activitatea de fotbalist, a ales să se dedice antrenoratului, inițial în cadrul Academiei Universității Cluj, pentru ca apoi să se implice profund la CFR Cluj.

În cadrul clubului din Gruia, a coordonat Centrul de Copii și Juniori, asigurând organizarea și dezvoltarea activităților pentru tinerii sportivi. Profesionalismul său, răbdarea și dedicația față de meserie au contribuit la formarea atât pe plan sportiv, cât și personal a multor fotbaliști. Sub îndrumarea sa, Academia CFR a câștigat recunoaștere și respect în fotbalul românesc, iar impactul său asupra clubului rămâne vizibil în succesul generațiilor pe care le-a pregătit.

CFR Cluj, mesaj de regret pe rețelele de socializare

CFR Cluj și-a exprimat tristețea pentru pierderea antrenorului Vasile Gheorghe, printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

„Clubul CFR 1907 Cluj își exprimă regretul și profunda tristețe pentru trecerea la cele veșnice a lui Vasile Gheorghe, fost antrenor al Academiei CFR pentru mai bine de un deceniu, care s-a stins din viață la vârsta de 72 de ani. Prin vasta sa experiență, dar și prin răbdarea și dragostea pentru meseria sa, a făurit carierele multor fotbaliști, contribuind decisiv la formarea lor atât pe plan sportiv, cât și pe plan personal. Dumnezeu să îl odihnească în pace! Condoleanțe familiei îndurerate!”, au transmis cei de la CFR Cluj pe Facebook.

