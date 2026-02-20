Doliu în lumea medicală! Anca Oică a murit cu doar câteva zile înainte să împlinească 57 de ani

Este doliu în lumea medicală din România! Medicul Anca Oică s-a stins din viață în mod fulgerător. Aceasta a murit cu doar câteva zile înainte să împlinească vârsta de 57 de ani. Colegii și apropiații sunt în stare de șoc, iar mesajele de condoleanțe au început să curgă în mediul online.

Medicul Anca Oică s-a stins din viață în această dimineață, 20 februarie, la vârsta de 56 de ani. Anunțul trist al decesului a fost făcut de apropiați. Se pare că Anca Oică a decedat în urma unui infarct.

Cardiologul Anca Oică a murit

După finalizarea Facultății de Medicină la Cluj, specialitate expertiza capacitații de muncă, dr. Anca Oică a profesat o perioadă la Fălticeni, dar cea mai mare parte a vieții ei profesionale a fost în Policlinica Areni, din municipiul Suceava.

Anca Oică s-a stins din viață în urma unui infarct, la vârsta de 56 de ani. Anunțul trecerii în neființă a fost făcut de apropiați. Aceștia au transmis că doctorița a început să se simtă rău, iar ulterior starea ei s-a agravat brusc, iar în scurt timp a suferit un infarct fatal.

Din păcate, în ciuda intervenției rapide a personalului medical, manevrele de resuscitare nu i-au mai putut salva viața specialistului cardiolog. Vestea decesului i-a șocat pe apropiați. Anca Oică s-a stins din viață cu doar câteva zile înainte de ziua sa de naștere. Pe 24 februarie are fi trebuit să împlinească 57 de ani, însă nu a mai apucat.

Medicul Anca Oică era cunoscută pentru profesionalismul, dedicarea și grija față de pacienți, activând în special în cardiologie intervențională și diagnostic.

„Rămas bun, Dr. Anca Oică. Comunitatea din Suceava deplânge trecerea la cele veșnice a doctoriței Anca Oică, un model de profesionalism și omenie. Specialistă în expertiza capacității de muncă, aceasta și-a dedicat cea mai mare parte a carierei pacienților din Policlinica Areni, fiind recunoscută pentru verticalitatea morală și discreția elegantă cu care a tratat fiecare destin. Un infarct a oprit prematur o inimă care a bătut mereu pentru ceilalți, cu doar câteva zile înainte de a împlini 57 de ani”, au transmis colegii Ancăi Oică.

