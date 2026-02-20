Acasă » Teste IQ » Test de inteligență | Toți oamenii văd o singură pisică în această fotografie, însă doar geniile o văd și pe cea de-a doua

20/02/2026 | 17:14
Test de inteligență | Toți oamenii văd o singură pisică în această fotografie, însă doar geniile o văd și pe cea de-a doua
Tu poți rezolva testul?

CANCAN.RO a pregătit un test special pentru tine astăzi, care îți va pune la încercare atenția și capacitatea de observație. Tot ce trebuie să faci este să privești cu atenție imaginea și să găsești pisica ascunsă în doar câteva secunde. Deși pare o sarcină simplă la început, mulți oameni descoperă că lucrurile nu sunt atât de evidente pe cât par. 

Iluziile optice sunt imagini care pot păcăli ochiul uman, determinând creierul să interpreteze greșit ceea ce vede. La prima vedere, imaginea poate părea obișnuită, însă, în realitate, ascunde detalii care se confundă perfect cu fundalul. Aceste puzzle-uri au devenit foarte populare deoarece oferă o modalitate distractivă și rapidă de a-ți testa concentrarea și spiritul de observație.

Tu poți găsi a doua pisică?

Mulți oameni aleg astfel de teste ca o pauză scurtă în timpul unei zile aglomerate, deoarece stimulează creierul și oferă o doză de relaxare în același timp. În mediul online, aceste provocări sunt distribuite frecvent, iar utilizatorii sunt dornici să afle dacă reușesc să observe detalii pe care alții le ratează.

Potrivit specialiștilor de la Dean McGee Eye Institute, iluziile optice apar atunci când creierul încearcă să interpreteze forme, culori și contraste pe baza experiențelor anterioare. Uneori, elementele ascunse sunt chiar în fața ochilor, însă creierul nu le recunoaște imediat, deoarece se integrează perfect în decor.

Provocarea de astăzi îți testează atenția la maximum. În imagine se pot observa două pisici. Una dintre ele este la vedere, iar a doua este ascundă. Sarcina ta este să o identifici în doar 21 de secunde.

Rezolvarea testului de atenție

Mediul din jur joacă un rol esențial, deoarece culorile și formele se combină astfel încât animalele devin greu de observat. Doar cei mai atenți reușesc să le descopere rapid. Dacă privești cu atenție, vei observa că reflexia celei de-a doua pisici se poate observa în geam în partea dreaptă.

