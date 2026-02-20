Acasă » Știri » Laura Cosoi i-a luat locul prezentatoarei de la Antena Stars: ”Nu este o iluzie optică!”

Laura Cosoi i-a luat locul prezentatoarei de la Antena Stars: ”Nu este o iluzie optică!”

De: Alina Drăgan 20/02/2026 | 18:53
Laura Cosoi i-a luat locul prezentatoarei de la Antena Stars: ”Nu este o iluzie optică!”
Laura Cosoi i-a luat locul Geaninei Ilieș la pupitrul știrilor
Laura Cosoi, apariție surprinzătoare! Recent, vedeta și-a luat fanii prin surprindere și a apărut într-o poziție la care aceștia nu se așteptau. Se pare că Laura Cosoi i-a luat locul Geaninei Ilieș la pupitrul știrilor Antena Stars. A schimbat vedeta macazul?

Recent, fanii Laurei Cosoi au avut parte de o surpriză. Aceștia au văzut-o la pupitrul știrilor Antena Stars, în locul Geaninei Ilieș. Mulți s-au mirat, însă blondina a venit repede cu explicația. Nu intenționează să îi fure locul colegei sale.

Laura Cosoi i-a luat locul Geaninei Ilieș la pupitrul știrilor

Deși sunt obișnuiți să o vadă la Antena Stars, acolo unde prezintă emisiunea „Vacanță de vedetă”, fanii Laurei Cosoi au putut să o vadă recent și în altă ipostază. Ei bine, vedeta și-a luat inima în dinți și s-a așezat și la pupitrul știrilor.

Mai exact, Laura Cosoi a fost nevoită să îi țină locul Geaninei Ilieș, căci aceasta nu a putut ajunge la timp la serviciu. Vedeta a rămas blocată din cauza zăpezii, așa că Laura Cosoi i-a ținut locul. Emoțiile au fost mari pentru blondină, mai ales că a fost vorba despre o transmisiune în direct.

„Bună dimineața! Nu est o iluzie optică, nu sunt Geanina Ilieș, sunt Laura Cosoi! Colega mea, Geanina Ilieș, este prinsă în nămeți! Zăpada ne-a dat de furcă încă de dimineață. Eu, convinsă că nu voi ajunge la filmările pentru emisiunea mea, până la urmă am ajuns, dar nu fără un mic bonus pe traseu.

Pe lângă emisiune, am avut parte și de o apariție LIVE, în timp ce o așteptam la pupitru pe colega mea Geanina Ilieș, înzăpezită pe drum spre studio. A fost primul meu LIVE în calitate de «știristă» și trebuie să recunosc că experiența mi s-a părut interesantă și amuzantă. Până la urmă, totul e bine când se termină cu bine, nu? Acum mă pot bucura și eu de zăpadă în tihnă”, a scris Laura Cosoi, în mediul online.

Laura Cosoi i-a luat locul Geaninei Ilieș la pupitrul știrilor /Foto: Captură video

Pe de cealaltă parte, Geanina Ilieș și-a anunțat și ea fanii că zăpada abundentă i-a dat mari bătăi de cap și chiar a făcut-o să absenteze.

„Încerc să ajung la Jurnal, nu mă las. Este ceva de vis! Încerc să ajung la mașină, dar foarte mulți șoferi au anulat, au rămas înzăpeziți. Nu mă așteptam să fie atât de greu să ies din casă. De 10 minute tot merg pe jos, la mine în complex, și am obosit. Nu mă las, trebuie să ajung la Jurnal”, a transmis și Geanina Ilieș.

Foto: Captură video, Instagram

