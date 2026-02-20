Acasă » Știri » Anunțul făcut de Alina Laufer după aproape 13 ani de căsnicie cu Ilan Laufer: ”A fost o perioadă dificilă”

De: Alina Drăgan 20/02/2026 | 20:03
Anunțul făcut de Alina Laufer după aproape 13 ani de căsnicie /Foto: Instagram
Alina și Ilan Laufer formează unul dintre cuplurile solide. Cei doi și-au întemeiat o familie frumoasă și au patru copii împreună. După 13 ani de relație, Alina Laufer a vorbit deschis despre relația cu partenerul ei, dar și despre momentele dificile pe care le-au traversat de-a lungul timpului.

Anul acest, Alina și Ilan Laufer împlinesc 13 ani de căsnicie. Cei doi sunt împreună de multă vreme și au fost nevoiți să treacă de-a lungul timpului peste diverse obstacole. Însă, nimic nu i-a oprit, iar acum au o familie frumoasă, ce a fost întregită perfect de al patrulea copil, care a apărut pe lume în toamna anului trecut.

În cei 13 ani de mariaj, Alina și Ilan Laufer au trecut prin multe împreună. Recent, blondina a vorbit despre cel mai greu moment al relației și spune că nu vrea să mai treacă niciodată prin asta. Mai exact, se pare că perioada cea mai dificilă pentru ea a fost atunci când locuia în Statele Unite, iar soțul ei trebuia să petreacă destul de mult timp în România.

Relația la distanță nu a fost deloc pe placul Alinei Laufer, care spune acum că nu ar mai accepta și nu și-ar mai dori să fie într-o astfel de ipostază.

„Cred că a fost o perioadă dificilă cea în care stăteam peste Ocean… Chiar zilele trecute vorbeam cu Ilan și îi povesteam că nu mi-a plăcut când am stat în Statele Unite și el venea în România și stătea destul de mult. Iar eu stăteam acolo singură, cu Kari – uneori mai venea și mama la mine – dar nu este ceva ce îmi place foarte mult. Nu cred în relațiile la distanță. Acela este un moment pe care nu aș dori să îl mai trăiesc vreodată”, a declarat Alina Laufer, potrivit viva.ro.

Alina și Ilan Laufer /Foto: Instagram

„Și noi ne-am schimbat, relația s-a schimbat”

Însă, pe lângă perioada dificilă din căsnicie, Alina Laufer este cât se poate de fericită alături de partenerul său. Cei doi au evoluat împreună, iar cu fiecare etapă și relația lor a evoluat armonios.

„Și noi ne-am schimbat, și relația s-a schimbat. Vă dați seama că nu mai suntem aceiași ca acum 13 ani. Evoluăm. Fiecare se schimbă. Fiecare persoană. Important este să te schimbi și în cuplu și să îți găsești un limbaj și un numitor comun, odată cu trecerea timpului. Și cred că acum vedem lucrurile cel mai clar.

Asta este experiența care vine odată cu înaintarea în vârstă. Contează foarte mult. Dacă am putea să fim la tinerețe cum suntem mai târziu, ar fi mult mai simplu. Dar fiecare vârstă are avantajele ei. Și acum amândoi știm exact ce vrem de la viață. Nu mai avem dorințe în care să spunem că visez la ceva anume și cum o să fie când se întâmplă așa ceva. Acum știm foarte clar cine suntem și ce ne dorim, dar și ce trebuie să avem”, a mai spus Alina Laufer.

Foto: Instagram

