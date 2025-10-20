Motivul REAL pentru care Alina Laufer și Ilan Laufer nu își vor boteza fiica: ”Nu există!”

Alina și Ilan Laufer, decizie neobișnuită după venirea pe lume a fetiței lor. De ce nu va fi botezată micuța Eden! Iată ce decizie au luat cei doi părinți!

La doar o lună după ce a devenit mamă pentru a patra oară, Alina Laufer se bucură de o perioadă liniștită alături de familia ei. Vedeta și soțul său, omul de afaceri Ilan Laufer, au primit cu emoție venirea pe lume a unei fetițe perfect sănătoase, însă au luat o hotărâre care a atras atenția publicului: micuța nu va fi botezată.

De ce nu va fi botezată micuța Eden

Cei doi soți, care formează de ani buni o familie unită și discretă, urmează tradițiile iudaice, iar religia lor nu include ritualul botezului, așa cum este cunoscut în credința creștin-ortodoxă. În locul acestui moment, părinții își doresc să marcheze venirea pe lume a fetiței printr-un eveniment simbolic, organizat mai târziu, când copilul va fi mai mare și va putea participa conștient la sărbătoare.

„La noi nu este botez. Nu există, în credința și, în religia noastră, nu avem botez. Adică nu este taina botezului, dar avem alte obiceiuri și, probabil, o să facem o petrecere, dar când o să fie puțin mai măricică”, a spus Alina Laufer, potrivit Spynews.

Nașterea micuței Eden a fost un vis împlinit pentru Alina Laufer, care a vorbit deschis, în trecut, despre provocările întâmpinate până să devină mamă din nou. După un an de încercări, tratamente și speranțe, ea a reușit să rămână însărcinată cu ajutorul fertilizării in vitro. A fost o perioadă încărcată de emoții și răbdare, dar rezultatul a fost unul fericit: o fetiță dorită, iubită și așteptată cu sufletul la gură de întreaga familie.

Alegerea numelui Eden nu a fost întâmplătoare. Părinții au căutat îndelung un nume potrivit pentru copilul lor, iar cel ales are o semnificație profundă. În tradiția ebraică, „Eden” simbolizează armonia și începutul pur al vieții, un mesaj pe care cei doi părinți au dorit să îl transmită fiicei lor încă din primele zile.

