Meteorologii Accuweather, anunț de ultimă oră: Pe ce dată vine iarna în București, de fapt

Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza meteo pentru București. Temperaturile rămân la valori puțin peste normalul perioadei. Potrivit ultimelor date, bucureștenii nu vor avea parte de ninsori nici în aceste sărbători de iarnă. Pe ce dată ninge, de fapt, în Capitală?

Veștile din partea meteorologilor Accuweather nu sunt deloc bune. În decembrie nu va ninge deloc în București, iar temperaturile se vor situa în jurul valorilor normale ale perioadei, cu mici excepții în unele zile – când media temperaturilor va trece de normalul perioadei. Specialiștii în meteorologie subliniază că abaterile termice pozitive vor fi prezente constant pe parcursul întregii luni decembrie, ceea ce sugerează o iarnă mai blândă decât de obicei.

Pe ce dată vine iarna în București, de fapt

În București, prima ninsoare este anunțată abia la începutul lunii ianuarie. Vremea se va schimba radical începând cu 4 ianuarie. În perioada 4 – 9 ianuarie, temperaturile se vor scădea sub 0 grade Celsius și sunt așteptate primele zile de ninsori din acest an, notează Accuweather.

De Crăciun și de Revelion, în București, sunt așteptate ploi. Pe data de 25 decembrie, temperaturile se vor situa între 1 și 5 grade Celsius, urmând ca pe timpul zilei temperaturile să scadă. Cerul va fi A doua zi de Crăciun, vremea se răcește, iar minimile coboară sub zero grade Celsius.

De Revelion, vremea se menține la fel de rece, dar însorită, cu minime situate între 0 și 8 grade Celsius. Prima zi din 2026 va fi mohorâtă, cu temperaturi cuprinse între -1 și -6 grade Celsius. Acest lucru înseamnă că șansele pentru un Crăciun alb sunt reduse, iar

