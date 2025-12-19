Acasă » Știri » Prognoza meteo pentru vineri, 19 decembrie. Temperaturi bizare în toată România

De: Paul Hangerli 19/12/2025 | 05:30
Vremea în România va fi în general blândă pentru această perioadă a anului. Temperaturile diurne vor avea valori pozitive în aproape toate regiunile, iar regimul termic se va situa ușor peste mediile climatologice. Cerul va prezenta în mare parte variabilitate, cu perioade însorite alternate de înnorări, iar precipitațiile vor lipsi sau vor fi izolate și nesemnificative.

Prognoza meteo pentru vineri, 19 decembrie

Vremea în nord și vest: În regiunile de nord și vest ale țării, vremea va fi relativ plăcută. Dimineața pot apărea înnorări și ceață locală, însă pe parcursul zilei cerul va deveni parțial însorit. Temperaturile minime se vor apropia de 0 grade Celsius, iar maximele vor ajunge la valori cuprinse între 7 și 9 grade Celsius.

Vremea în sud și sud-est: În sudul și sud-estul României, vremea va fi mai blândă, cu perioade frecvente de soare. Temperaturile maxime vor urca până la 9–11 grade Celsius, iar minimele nocturne se vor situa în jurul valorii de 1–3 grade. Vântul va sufla slab până la moderat, iar dimineața pot apărea condiții de ceață.

Vremea în Oltenia și sud-vest: În Oltenia și sud-vestul țării, ziua de mâine va aduce o vreme predominant frumoasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări trecătoare, iar temperaturile se vor menține ridicate pentru luna decembrie. Maximele vor ajunge la aproximativ 10 grade Celsius, iar minimele vor fi ușor pozitive.

Vremea în est și nord-est: În estul și nord-estul țării, cerul va fi mai mult noros în prima parte a zilei, cu posibilitate de ceață. Ulterior, norii se vor risipi treptat, lăsând loc unor intervale însorite. Temperaturile maxime se vor încadra între 5 și 7 grade Celsius, iar cele minime vor coborî spre 0 grade.

Vremea în centrul țării și zona Carpaților: În centrul țării și în zona montană, valorile termice vor fi ușor mai scăzute. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare, iar în zonele joase se poate forma ceață dimineața. La munte, temperaturile vor rămâne scăzute, însă fără fenomene meteo severe sau precipitații importante.

Vremea în Dobrogea și zona Mării Negre: În Dobrogea și pe litoral, vremea va fi relativ stabilă. Cerul va avea perioade cu soare, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile vor fi apropiate de cele din sudul țării, cu maxime de 8–10 grade Celsius și minime de 2–4 grade.

Vremea în Capitală

În București, ziua de mâine va fi caracterizată de cer variabil, cu soare în orele amiezii. Temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul perioadei, cu maxime în jurul valorii de 10 grade Celsius și minime de aproximativ 1–2 grade. Dimineața și seara sunt posibile condiții de ceață.

Vremea în marile orașe

În Cluj-Napoca, vremea va fi ușor mai rece dimineața, dar cu maxime ce pot ajunge la 7–8 grade Celsius și cer parțial însorit.
La Timișoara, temperaturile vor fi printre cele mai ridicate din țară, cu maxime de până la 11 grade și cer variabil.
În Iași, ziua va începe cu nori și ceață, iar temperaturile maxime vor atinge aproximativ 6 grade Celsius.
La Craiova, vremea va fi plăcută, cu soare și temperaturi ce pot ajunge la 9–10 grade.
În Constanța, cerul va fi variabil, iar influența mării va menține temperaturi de până la 9 grade Celsius.
La Brașov, vremea va fi mai rece, cu maxime de 6–7 grade și posibile perioade de ceață dimineața.

În ansamblu, vremea de mâine în România va fi una liniștită și relativ caldă pentru luna decembrie. Temperaturile vor rămâne pozitive în majoritatea regiunilor, iar fenomenele meteo periculoase vor lipsi. Ceața va fi principalul element care poate crea disconfort, în special dimineața și seara, însă condițiile generale vor fi favorabile desfășurării activităților zilnice.

