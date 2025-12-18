Alertă ANM de ultima oră! Avertizare de vreme severă imediată în aceste zone

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo pentru ziua de joi, 18 decembrie 2025. Este avertizare de vreme rea în mai multe zone din țară. Iată despre ce este vorba!

Conform prognozei meteo actualizată, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de vreme severă pentru ziua de joi, 18 decembrie 2025, în mai multe județe din România, începând de la ora 07:00 până la ora 10:00. Se va semnala ceată, fenomen ce va determina scăderea vizibilității, local sub 200 m și izolat sub 50, ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului. Iată care sunt zonele afectate.

ANM: avertizare de vreme severă în România

Județul Bacău

Județul Ialomița

Județul Vaslui

Județul Gorj

Județul Constanța

