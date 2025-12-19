Acasă » Știri » Curs valutar BNR, 19 decembrie 2025. Cât a ajuns să coste un euro

Curs valutar BNR, 19 decembrie 2025. Cât a ajuns să coste un euro

De: Denisa Iordache 19/12/2025 | 06:20
Curs valutar BNR, 19 decembrie 2025. Cât a ajuns să coste un euro
Curs valutar BNR 19 decembrie 2025. Sursă: freepik

Astăzi, vineri, 19 decembrie 2025, Banca Națională a României va publica cursul oficial al principalelor valute străine. Acesta este actualizat în fiecare zi lucrătoare, la ora 13:00, și servește drept referință pentru tranzacțiile financiare și schimburile valutare din țară.

Banca Națională a României (BNR) efectuează periodic schimbări ale cursului valutar, iar aceste modificări sunt comunicate în fiecare zi lucrătoare. Cursul oficial al monedelor străine este actualizat la ora 13:00, astfel încât să reflecte cele mai recente evoluții economice și fluctuațiile pieței valutare.

Curs valutar BNR, 19 decembrie 2025

Comparativ cu ziua precedentă, 18 decembrie 2025, cursul BNR pentru principalele valute arată ușoare modificări: Euro (EUR) a înregistrat o scădere marginală de -0.0012, ajungând la 5.0911 lei, Dolarul SUA (USD) a scăzut cu -0.0025, la 4.3417 lei, iar Francul elvețian (CHF) a crescut cu +0.0080, ajungând la 5.4593 lei. În schimb, Lira sterlină (GBP) a crescut cu +0.0052, stabilindu-se la 5.7972 lei. Aceste variații reflectă ușoare fluctuații pe piața valutară de la o zi la alta.

  • EUR – Euro 5.0911
  • USD – Dolar American 4.3417
  • GBP – Lira Sterlina 5.7972
  • CHF – Franc Elvetian 5.4593
  • CAD – Dolar Canadian 3.1517
  • BGN – Leva Bulgareasca 2.6030
  • TRY – Lira Turceasca 0.1014

CITEȘTE ȘI:

Câți bani vei câștiga pentru meseria ta actuală în 2026, 2030, 2035 și în 2040. Tabel salarii în România

E oficial! Cresc taxele și impozitele, de la 1 ianuarie 2026

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum arată acum Carmen Movileanu. În anii ’90, era mai mai îndrăgită știristă de la TVR și vocea „Teleenciclopedia”
Știri
Cum arată acum Carmen Movileanu. În anii ’90, era mai mai îndrăgită știristă de la TVR și vocea…
Rețeta de iahnie de fasole, ca pe vremea lui Caragea Vodă. Ingredientele care o fac delicioasă
Știri
Rețeta de iahnie de fasole, ca pe vremea lui Caragea Vodă. Ingredientele care o fac delicioasă
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Mediafax
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Șaorma, pofta culinară numărul 1 a României în 2025. Ce alte mâncăruri au mai comandat online românii
Gandul.ro
Șaorma, pofta culinară numărul 1 a României în 2025. Ce alte mâncăruri au...
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru...
„Micul Einstein” din Belgia își încheie doctoratul în fizică cuantică la 15 ani
Adevarul
„Micul Einstein” din Belgia își încheie doctoratul în fizică cuantică la 15 ani
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se mai poate zbura cu el”
Digi24
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se...
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Mediafax
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Parteneri
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, începând din 19 decembrie. Cine sunt nativii norocoși
Click.ro
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, începând din 19 decembrie....
„Unul dintre cei mai mari criminali din istorie” a fost condamnat. Pedeapsa primită de medicul care și-a otrăvit 30 de pacienți
Digi 24
„Unul dintre cei mai mari criminali din istorie” a fost condamnat. Pedeapsa primită de medicul...
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit la importul de bumbac
Digi24
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un...
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Promotor.ro
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut...
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Apple analizează asamblarea cipurilor pentru iPhone în altă parte. Unde ar putea fi produse?
go4it.ro
Apple analizează asamblarea cipurilor pentru iPhone în altă parte. Unde ar putea fi produse?
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Descopera.ro
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Șaorma, pofta culinară numărul 1 a României în 2025. Ce alte mâncăruri au mai comandat online românii
Gandul.ro
Șaorma, pofta culinară numărul 1 a României în 2025. Ce alte mâncăruri au mai comandat...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum arată acum Carmen Movileanu. În anii ’90, era mai mai îndrăgită știristă de la TVR și ...
Cum arată acum Carmen Movileanu. În anii ’90, era mai mai îndrăgită știristă de la TVR și vocea „Teleenciclopedia”
Donald Trump a postat mesaje jignitoare sub portretele unor foști președinți americani, la Casa Albă. ...
Donald Trump a postat mesaje jignitoare sub portretele unor foști președinți americani, la Casa Albă. Ce a putut scrie de Obama sau Biden
Rețeta de iahnie de fasole, ca pe vremea lui Caragea Vodă. Ingredientele care o fac delicioasă
Rețeta de iahnie de fasole, ca pe vremea lui Caragea Vodă. Ingredientele care o fac delicioasă
Meteorologii Accuweather, anunț de ultimă oră: Pe ce dată vine iarna în București, de fapt
Meteorologii Accuweather, anunț de ultimă oră: Pe ce dată vine iarna în București, de fapt
Ce i-a șoptit Ricky Martin la ureche Iuliei Vântur, când a văzut-o în culisele concertului din București? ...
Ce i-a șoptit Ricky Martin la ureche Iuliei Vântur, când a văzut-o în culisele concertului din București? ”Îl iubesc”
BANC | Bulă și recunoașterea facială
BANC | Bulă și recunoașterea facială
Vezi toate știrile
×