Curs valutar BNR, 19 decembrie 2025. Cât a ajuns să coste un euro

Astăzi, vineri, 19 decembrie 2025, Banca Națională a României va publica cursul oficial al principalelor valute străine. Acesta este actualizat în fiecare zi lucrătoare, la ora 13:00, și servește drept referință pentru tranzacțiile financiare și schimburile valutare din țară.
Banca Națională a României (BNR) efectuează periodic schimbări ale cursului valutar, iar aceste modificări sunt comunicate în fiecare zi lucrătoare. Cursul oficial al monedelor străine este actualizat la ora 13:00, astfel încât să reflecte cele mai recente evoluții economice și fluctuațiile pieței valutare.
Comparativ cu ziua precedentă, 18 decembrie 2025, cursul BNR pentru principalele valute arată ușoare modificări: Euro (EUR) a înregistrat o scădere marginală de -0.0012, ajungând la 5.0911 lei, Dolarul SUA (USD) a scăzut cu -0.0025, la 4.3417 lei, iar Francul elvețian (CHF) a crescut cu +0.0080, ajungând la 5.4593 lei. În schimb, Lira sterlină (GBP) a crescut cu +0.0052, stabilindu-se la 5.7972 lei. Aceste variații reflectă ușoare fluctuații pe piața valutară de la o zi la alta.
