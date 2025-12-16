Acasă » Știri » E oficial! Cresc taxele și impozitele, de la 1 ianuarie 2026

De: Anca Chihaie 16/12/2025 | 14:53
Se măresc taxele și impozitele . Sursă foto: Pixabay

Luni, 15 decembrie, a fost publicată în Monitorul Oficial legea care stabilește măsuri de redresare și eficientizare a utilizării resurselor publice. Actul normativ include modificări care vizează, printre altele, ajustarea anumitor taxe și impozite locale, cu scopul de a asigura o gestiune mai responsabilă a finanțelor publice și de a sprijini echilibrul bugetar al statului.

Potrivit prevederilor legale, resursele publice vor fi administrate într-o manieră mai strictă, cu accent pe reducerea zonelor în care optimizarea fiscală poate crea dezechilibre sau tratamente inegale între contribuabili. Noua legislație prevede, de asemenea, revizuirea facilităților fiscale, în special a celor care și-au atins obiectivele inițiale și ale căror menținere nu mai este justificată în contextul unui deficit bugetar considerabil.

Procesul legislativ prin care a trecut legea a fost unul complex. Inițial, Guvernul și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului, iar legea a fost adoptată prin această procedură. În urma adoptării, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a contestat actul la Curtea Constituțională a României, invocând aspecte legate de anumite prevederi ce vizau testarea funcționarilor publici cu poligraful. Curtea a constatat că legea era parțial neconstituțională și a recomandat modificări, retrimțând actul normativ pentru revizuire.

În urma ajustărilor cerute, Parlamentul a aprobat modificările necesare, iar legea a fost adoptată din nou pe 18 noiembrie. Ulterior, aceasta a fost din nou contestată de AUR, însă Curtea Constituțională a respins sesizarea pe 10 decembrie, confirmând valabilitatea actului normativ și trimițându-l pentru promulgare. Astfel, procesul legislativ s-a finalizat, iar legea este acum în vigoare, cu toate prevederile validate din punct de vedere constituțional.

Noile reglementări stabilesc un cadru clar pentru utilizarea fondurilor publice, punând accent pe eficientizarea cheltuielilor și pe asigurarea unei transparențe mai mari în administrarea bugetului. Se urmărește eliminarea discrepanțelor în aplicarea taxelor și impozitelor, precum și prevenirea menținerii unor facilități fiscale care nu mai corespund interesului public. Această abordare are ca scop final consolidarea finanțelor statului și reducerea riscurilor asociate cu un deficit bugetar excesiv.

