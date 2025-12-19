Ce i-a șoptit Ricky Martin la ureche Iuliei Vântur, când a văzut-o în culisele concertului din București? ”Îl iubesc”

Iulia Vântur și-a văzut visul cu ochii, întâlnindu-se din nou cu Ricky Martin, de data aceasta în culisele concertului din București. În urmă cu un an, fosta știristă de la Pro TV a cântat în deschiderea concertului artistului puertorican din Dubai, iar acum a trăit bucuria fanilor din public.

Iar asta nu a fost tot pentru iubita lui Salman Khan. Și-a făcut apariția în culisele concertului susținut de Ricky Martin la București, s-au îmbrățișat iar acesta i-a oferit un autograf pe braț, nu înainte de a o complimenta și a-i șopti la ureche ”ești frumoasă”. Moment în care Iulia noastră s-a ”topit”. Despre experiența reîntâlnirii cu Ricky Martin, Iulia Vântur a scris o postare emoționantă pe pagina sa de Instagram.

Iulia Vântur a luat autograf de la Ricky Martin + un compliment

”Dacă mă cunoști, știi că îl iubesc pe Ricky Martin ❤️ Iată povestea mea… glisați până la capăt 😉 Ricky Martin este mai mult decât un artist pentru mine, este dovada că visele devin realitate atunci când le vrei din toată inima, cu sinceritate și credință. L-am vizualizat, l-am simțit, am știut în inima mea că ÎNTR-O ZI voi avea șansa să-l întâlnesc pe scenă, prin muzica mea. Am scris-o pe cer, am semnat pentru ea și s-a întâmplat.

Anul trecut, când am cântat în deschiderea spectacolului său, în Dubai a fost un moment important pentru mine personal, mai mult decât profesional. Am simțit puterea manifestării mele. Asta mi-a dat încrederea să am încredere în instinctul meu, asta m-a făcut să înțeleg încă o dată că suntem într-adevăr creatorii propriei noastre vieți.

Alege cu atenție ceea ce manifești 💫 Și crede, crede în tine, în puterea Forței Supreme. Exact după un an am avut bucuria să-l reîntâlnesc pe Ricky Martin, în țara mea- România. A ars scena din București, a făcut oamenii fericiți. Asta e misiunea unui artist adevărat.. pentru a aduce bucurie, pentru a face oamenii să simtă! Mulțumesc Ricky Martin pentru una dintre cele mai frumoase experiențe din viața mea 🙏🏼 Și tu ești 🔥🔥”, a scris Iulia Vântur, întorcându-i complimentul superstarului.

Andreea Esca, dată și ea pe spate de Ricky Martin

O altă știristă de la Pro TV, de data asta vorbim despre Andreea Esca, a mers la concertul din inima Bucureștiului și s-a declarat profund impresionată de spectacolul de pe scenă, spunând despre cântărețul în vârstă de 53 de ani că este ”definiția unui adevărat artist”.

„Bombă e omul! Superb spectacolul! Toată tinerețea mi-a trecut prin minte. El e perfect. Voce, band, dansatori… Arată ceas și dansează bombă. Iar bucuria cu care a cântat și dansat, non stop, o oră și jumătate, asta e pentru mine definiția unui adevărat artist”.

