Ce i-a șoptit Ricky Martin la ureche Iuliei Vântur, când a văzut-o în culisele concertului din București? ”Îl iubesc”

De: Mirela Apostol 19/12/2025 | 07:20
Iulia Vântur și-a văzut visul cu ochii, întâlnindu-se din nou cu Ricky Martin, de data aceasta în culisele concertului din București. În urmă cu un an, fosta știristă de la Pro TV a cântat în deschiderea concertului artistului puertorican din Dubai, iar acum a trăit bucuria fanilor din public.

Iar asta nu a fost tot pentru iubita lui Salman Khan. Și-a făcut apariția în culisele concertului susținut de Ricky Martin la București, s-au îmbrățișat iar acesta i-a oferit un autograf pe braț, nu înainte de a o complimenta și a-i șopti la ureche ”ești frumoasă”. Moment în care Iulia noastră s-a ”topit”. Despre experiența reîntâlnirii cu Ricky Martin, Iulia Vântur a scris o postare emoționantă pe pagina sa de Instagram.

Iulia Vântur a luat autograf de la Ricky Martin + un compliment

”Dacă mă cunoști, știi că îl iubesc pe Ricky Martin ❤️ Iată povestea mea… glisați până la capăt 😉 Ricky Martin este mai mult decât un artist pentru mine, este dovada că visele devin realitate atunci când le vrei din toată inima, cu sinceritate și credință. L-am vizualizat, l-am simțit, am știut în inima mea că ÎNTR-O ZI voi avea șansa să-l întâlnesc pe scenă, prin muzica mea. Am scris-o pe cer, am semnat pentru ea și s-a întâmplat.  

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Iulia V Vantur (@vanturiulia)

Anul trecut, când am cântat în deschiderea spectacolului său, în Dubai a fost un moment important pentru mine personal, mai mult decât profesional. Am simțit puterea manifestării mele. Asta mi-a dat încrederea să am încredere în instinctul meu, asta m-a făcut să înțeleg încă o dată că suntem într-adevăr creatorii propriei noastre vieți.

Alege cu atenție ceea ce manifești 💫 Și crede, crede în tine, în puterea Forței Supreme. Exact după un an am avut bucuria să-l reîntâlnesc pe Ricky Martin, în țara mea- România. A ars scena din București, a făcut oamenii fericiți. Asta e misiunea unui artist adevărat.. pentru a aduce bucurie, pentru a face oamenii să simtă! Mulțumesc Ricky Martin pentru una dintre cele mai frumoase experiențe din viața mea 🙏🏼 Și tu ești 🔥🔥”, a scris Iulia Vântur, întorcându-i complimentul superstarului.

Andreea Esca, dată și ea pe spate de Ricky Martin

O altă știristă de la Pro TV, de data asta vorbim despre Andreea Esca, a mers la concertul din inima Bucureștiului și s-a declarat profund impresionată de spectacolul de pe scenă, spunând despre cântărețul în vârstă de 53 de ani că este ”definiția unui adevărat artist”.

Postarea Andreei Esca de pe Instagram. Sursa foto: captură Social Media
Postarea Andreei Esca de pe Instagram. Sursa foto: captură Social Media

„Bombă e omul! Superb spectacolul! Toată tinerețea mi-a trecut prin minte. El e perfect. Voce, band, dansatori… Arată ceas și dansează bombă. Iar bucuria cu care a cântat și dansat, non stop, o oră și jumătate, asta e pentru mine definiția unui adevărat artist”.

