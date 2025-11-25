Iulia Vântur, topită după tatăl lui Salman Khan! „Te iubesc! Persoana mea favorită!”

Iulia Vântur și-a luat fanii prin surprindere cu cea mai recentă postare. Fosta vedetă Pro TV a apărut pe rețelele de socializare alături de Salim Khan, tatăl celebrului actor de la Bollywood. Ce mesaj special i-a transmis? Află în articol mai multe despre legătura specială dintre cei doi!

Iulia Vântur și Salman Khan sunt împreună de mai bine de un deceniu, dar au ales mereu să păstreze discreția asupra vieții lor personale și au preferat să se concentreze pe carieră. Recent însă, românca și-a luat fanii prin surprindere atunci când le-a arătat ce relație bună are cu socrul ei.

Iulia Vântur, alături de tatăl lui Salman Khan

Fotografia în care apare alături de Salim Khan, tatăl partenerului său, i-a încântat pe fani. Fosta vedetă Pro Tv a distrus zvonurile conform cărora ar exista probleme între ea și Salman Khan. În imagine, Salim Khan o ține afectuos pe Iulia în brațe și se poate vedea cât de apropiați sunt cei doi.

Mai mult, cu ocazia zilei de naștere a lui Salim Khan, Iulia i-a dedicat și un mesaj emoționant:

„La mulți ani persoanei mele favorite Salim Khan: tată, profesor, prieten, sursă de inspirație, motivație, credincios, stâlp de susținere, binecuvântare în viața mea. Îți sunt mai mult decât recunoscătoare. Fie ca inima ta să fie mereu plină de iubire, fericire și compasiune, fie ca tu să continui să inspiri și să binecuvântezi și mai mulți oameni cu înțelepciunea și puterea ta. Te iubesc”, a scris Iulia Vântur pe Instagram.

Cine este Salim Khan

Salim Khan, o figură emblematică a cinematografiei indiene, este un scenarist și actor recunoscut pentru impactul său major asupra industriei Bollywood-ului. Născut pe 24 noiembrie 1935, în Balaghat, Madhya Pradesh, India, Salim Khan a format împreună cu Javed Akhtar celebrul duo de scenariști Salim-Javed. Cei doi sunt considerați pionieri ai stilului modern în scrierea scenariilor pentru filmele indiene, având un rol esențial în succesul unor producții legendare precum Sholay, Deewaar și Zanjeer.

Salim Khan este mândrul tată al celor trei fii celebri: Salman, Arbaaz și Sohail și al fiicelor Alvira și Arpita.

