Iulian Vântur și Salman Khan, în doliu. S-a stins din viață la 42 de ani

De: Mirela Loșniță 19/10/2025 | 17:03
Iulia Vântur și Salman Khan, în doliu, după ce unul dintre apropiații lor s-a stins din viață. Cei doi au participat zilele trecute la înmormântarea unui culturist celebru din India, care a murit la vârsta de 42 de ani în urma unui stop cardiac, în timpul unei intervenții chirurgicale.

Varinder Singh Ghuman, căci despre el este vorba, ar fi ajuns pe patul de spital după ce și-ar fi rupt un mușchi în zona pieptului. Presa din India susține că Salman Khan și culturistul Varinder Singh Ghuman, aveau o relație apropiată. Culturistul a fost și actor și a lucrat împreună cu partenerul Iuliei Vântur în urmă cu ceva timp.

Bărbatul a fost înmormântat pe data de 10 octombrie, iar Iulia Vântur împreună cu Salman Khan au participat la înmormântare. În timp ce Salman Khan își făcea apariția în mulțime, Iulia Vântur a fost surprinsă extrem de afectată, atunci când Varinder Singh Ghuman a fost condus pe ultimul drum.

Varinder Singh Ghuman a fost câștigătorul concursului Mr. India în 2009 și s-a clasat pe al doilea loc la concursul Mr. Asia. Bărbatul se afla pe mâinile medicilor după ce și-ar fi rupt un mușchi în zona pieptului. Un medic a mărturisit pentru presa din India că Varinder Singh Ghuman, în vârstă de 42 de ani, a intrat în stop cardiac în timp ce era supus unei intervenții chirurgicale.

Mai mult decât atât, managerul bărbatului a precizat că Varinder Singh Ghuman se plângea de dureri de umăr înainte să fie internat în spital, iar acest lucru a fost confirmat și de familia lui. Membrii familiei au acuzat medicii de neglijență. De asemenea, apropiații bărbatului nu înțeleg cum ar fi putut suferi culturistul un stop cardiac, ținând cont de faptul că el nu era cunoscut cu comorbidități. La înmormântare și-au făcut apariția mai multe persoane publice și politicieni.

Iulia Vântur a plecat din România în urmă cu mai bine de 10 ani și s-a mutat în India, unde locuiește cu iubitul ei, Salman Khan. Aceasta a vorbit în urmă cu ceva timp despre decizia de a-și părăsi țara natală pentru o nouă viață.

„Am lăsat tot ce am creat în ani de muncă și am plecat. Toți au zis că sunt nebună. Pe vremuri, prezentam «Dansez pentru tine», eram la știri. Aveam o carieră frumoasă și îmi plăcea foarte mult ceea ce făceam. La un moment dat, s-a întâmplat că India a deschis o ușă pentru mine, m-am dus din ce în ce mai des acolo, m-a fascinat foarte mult. E un tărâm fascinant – cultura, foarte multe lucruri care sunt diferite și interesante de descoperit”, a povestit Iulia în podcastul „Mom”, moderat de Nicoleta Luciu.

Iulia Vântur, la un pas de a-și convinge părinții să meargă în India! Când și unde l-au cunoscut pe Salman Khan: "Sunt aproape!"

×