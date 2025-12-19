Ce boală are Dan Petrescu, de fapt? Afecțiunea care l-a făcut să topească 30 de kilograme

Este o perioadă critică pentru Dan Petrescu (57 de ani). Fostul mare jucător al echipei Naționale a României ar urma un tratament cu chimioterapie, iar starea sa de sănătatea nu ar fi tocmai bună. Ce boală are, de fapt, fostul tehnician de la CFR Cluj?

În luna mai, Dan Petrescu ar fi trecut printr-o operație de extirpare a amigdalelor din cauza unei bacterii în gât. La vremea respectivă, Florin Prunea, fostul său coleg, a dezvăluit că problemele medicale cu care se confruntă antrenorul îi provoacă dureri cumplite, bisturiul fiind singura soluție pentru însănătoșire. De atunci și până acum, se pare că starea de sănătate a lui Dan Petrescu s-a agravat.

De ce boală suferă Dan Petrescu

După ce în luna august 2025 a renunțat la postul de antrenor la CFR Cluj, Dan Petrescu a dispărut din spațiul public și și-a pus sănătatea pe primul loc. De asemenea, la patru luni de la ultima sa apariție publică, boala de care suferă fostul mare fotbalist al ”Generației de Aur” ar fi evoluat fulminant.

„Am nevoie de o pauză mai lungă. Am avut și niște probleme de sănătate, trebuie să le rezolv, încă nu le-am rezolvat de tot. Nu m-am simțit bine deloc zilele astea. Am luat o hotărâre care e bună și pentru mine, și pentru club. Vreau să-mi iau o pauză, un an, doi, trei, patru, cinci. Dacă voi fi sănătos, mă voi întoarce”, spunea Dan Petrescu în urmă cu doar câteva luni.

Potrivit apropiaților, acesta ar fi slăbit nu mai puțin de aproximativ 30 de kilograme. Recent, în cardul unui interviu, Gino Iorgulescu, președintele LPF, a vorbit despre situația delicată a lui Dan Petrescu.

Starea de sănătate a fostului antrenor nu este deloc bună, dând de înțeles că ar urma un tratament cu chimioterapie – care oprește multiplicarea celulelor canceroase. Având în vedere problemele medicale din vara acestui an, nu este exclus ca Dan Petrescu să fi fost diagnosticat cu cancer la gât.

„Aveam și am o relație bună cu el! De când am aflat că e foarte grav, n-am mai vorbit. Nu știu ce să-i zic, e o situație delicată. Doamne ajută să se facă bine, să fie un remediu. Exact diagnosticul nu îl știu, dar am înțeles că este foarte grav. Face chimioterapie, nu știu ce face ”, a declarat președintele LPF pentru ProSport.

Anunț de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Președintele LPF: ”Face chimioterapie. E o situație delicată!”

Veste de ultima oră despre starea lui Dan Petrescu! Giovanni Becali anunță că și-ar fi revenit miraculos