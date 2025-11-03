L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de bătrâni și locuințe sociale

Au trecut șase ani de când Mario Iorgulescu a provocat un accident mortal care a șocat România. Imediat după tragedie, fiul președintelui LPF, Gino Iorgulescu, a fugit din țară, iar toată lumea credea că se află internat într-o clinică de lux din Milano. Adevărul este însă cu totul altul! CANCAN.RO dezvăluie detalii și imagini incredibile!

În septembrie 2019, Mario a provocat un accident mortal, după ce s-a urcat la volanul unui Aston Martin, sub influența alcoolului și a cocainei. A intrat pe contrasens, iar un tânăr tată, aflat într-un alt autoturism, a murit pe loc. La scurt timp, familia a decis transferul de urgență în Italia, cu un avion privat, motivând starea sa de sănătate fragilă.

De atunci, Mario nu a mai revenit în România, nici pentru audieri, nici pentru procese. A fost judecat în lipsă și condamnat definitiv la opt ani de închisoare pentru omor. În tot acest timp, tatăl său, Gino Iorgulescu, s-a transformat dintr-un lider al fotbalului românesc într-un părinte disperat, gata să cheltuiască averi pentru tratamente, avocați și, aparent, clinici de specialitate. (Citește mai multe detalii AICI)

El a devenit tutorele legal al fiului său, justificând absența acestuia prin problemele medicale grave cu care s-ar confrunta nu doar după accident, ci încă din copilărie.

Surpriză totală însă cum arată, de fapt, viața sa din Italia de acum. Contrastează puternic cu cea de odinioară…. În prezent, Mario trăiește într-un mediu structurat, cu reguli și sprijin profesional, iar familia a angajat avocați buni care să-l țină departe de închisoare.

Mai exact, potrivit unor surse CANCAN.RO, Mario Iorgulescu s-ar afla în prezent într-un centru situat în localitatea San Zenone al Lambro, la aproximativ 20 de kilometri de Milano. Locul este descris drept o structură privată de primire și sprijin social, destinată persoanelor care trec prin perioade ”dificile” — fie că este vorba despre lucrători în deplasare, persoane aflate sub măsuri alternative la detenție sau indivizi care au nevoie de o locuință temporară și de sprijin psihologic (după cum se arată în prezentarea centrului)

Aici, rezidenții beneficiază de camere modeste, consiliere profesională și sprijin psihologic sau psihiatric, la cerere. Centrul pune accent pe integrare socială și reinserție, iar fiecare caz este gestionat de un coordonator și un psiholog care urmăresc evoluția persoanei.

A trecut și pe la un azil de bătrâni…

Odată cu mutarea într-un astfel de loc, viața lui Mario pare să fi intrat într-o nouă etapă: una de izolare controlată și reabilitare.

Mai interesant de atât, am aflat că înainte de a ajunge în acest centru, Mario Iorgulescu ar fi fost internat într-un alt centru, considerat mai degrabă azil de bătrâni, specializat în psihiatrie, situat în apropierea superbului lac Como. Spitalul este cunoscut pentru îngrijirea pacienților cu afecțiuni neurologice și tulburări comportamentale.

Gino Iorgulescu a rămas singurul sprijin real al fiului său. El este cel care a semnat toate documentele medicale, a acoperit cheltuielile uriașe și a menținut legătura cu echipa de avocați din Italia.

Citește și: Câți bani a încasat avocatul lui Mario Iorgulescu. Suma este una record în România

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.