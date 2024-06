Câți bani a încasat avocatul lui Mario Iorgulescu. Suma este una record în România

În data de 8 septembrie 2019, Mario Iorgulescu a provocat un accident cumplit, în urma căruia un tânăr de 24 de ani și-a pierdut viața. Aproape 4 ani a durat procesul controversat. Gino Iorgulescu, tatăl său, a încercat din răsputeri să îi salveze pielea, motiv pentru care avocatul care l-a apărat ar fi primit o sumă record de bani. Totuși, în octombrie 2023, băiatul de bani gata a fost condamnat la 13 ani și 8 luni de închisoare, decizia fiind definitivă.

Mario Iorgulescu se afla sub influența drogurilor atunci când a intrat frontal într-o altă mașină, iar oamenii legii au depistat că avea și alcoolemie de 1,96 g/l. În momentul impactului, tânărul circula cu 143 de km/h. La câteva zile de la nenorocire, fiul președintelui LPF a fost scos din țară și transferat în Italia, unde a fost internat într-o clinică privată. Decizia a fost luată de către familia acestuia, iar procesul s-a judecat în absența lui.

Există mai multe procese celebre în care avocații s-au ales cu sume uriașe de bani. Unul dintre cele mai mari onorarii vehiculate în spațiul public este cel primit de apărătorul lui Mario Iorgulescu. Potrivit Observator News, acesta ar fi primit 180.000 de euro pentru a-l apăra pe fiul lui Gino Iorgulescu în procesul în care a fost acuzat că a ucis un tânăr de 24 de ani, după ce s-a urcat drogat la volan.

În România, conform legislației, există trei tipuri de onorarii pentru avocați. Apărătorii sunt plătiți pentru timpul pe care îl alocă unui dosar sau, prin contract, pentru fiecare parte a procesului. De asemenea, mai este și onorariul de succes, în urma căruia avocatul ia un procent din despăgubirile primite de victime. Totuși, sumele diferă de la caz la caz.

„Nu poate exista onorariu de succes, in afara unuia forfetar sau orar pentru ca aici am avea o abatere prevazută de legislatie. Complexitatea cauzei, pe care eu o consider cea mai importantă. Să știi dinainte sau să afli de la client cât timp va trebui să aloci tu acelui dosar. Un alt criteriu pe care îl consider la fel de important este specializarea avocatului.”, a declarat avocatul Ionuţ Sandu.