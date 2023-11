Salariul uriaș al lui Gino, tatăl lui Mario Iorgulescu. Șeful LPF are o leafă lunară de zeci de mii de euro

Gino Iorgulescu (67 de ani) ocupă o funcție foarte importantă, care este și plătită pe măsură. Tatăl lui Mario Iorgulescu este președintele Ligii Profesioniste de Fotbal – LPF. Locul de muncă îi aduce zeci de mii de euro pe lună. În plus, acesta mai are și alte venituri!

În luna mai a anului 2022, Gino Iorgulescu a declarat, prin intermediul unei conferințe de presă, că a fost reales în funcție. Șeful LPF este la al treilea mandat. La momentul anunțului oficial, tatăl lui Mario Iorgulescu a explicat și obiectivele pe care și le-a propus.

„Vă informez că s-a ales conducerea Ligii Profesioniste de Fotbal, în frunte cu mine, secretar general domnul Iustin, director economic domnul Calacea și vice-președinte Pongratz. Propunerile pentru candidatură au fost 15 propuneri de la 15 cluburi, alegerea mea a fost în unanimitate. Ne-am propus multe lucruri, le voi spune pe cele mai importante. În primul rând, încheierea unui nou contract (n.r. pentru drepturile TV), pe perioada 2024 – 2029, și o să încercăm să mărim acest contract. Ne-am propus să atragem către Liga 1 tineretul, care își dorește acest lucru, să-i aducem mai aproape, să creștem numărul spectatorilor la meciuri”, a declarat Gino Iorgulescu.

Președintele a fost unicul candidat și a fost unanimitate de voturi.

Ce salariu are Gino, tatăl lui Mario Iorgulescu

Funcția de președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal îi aduce lui Gino Iorgulescu un salariu uriaș. Potrivit declarației sale de avere, șeful LPF încasează 2.195.542 de lei pe an, adică 442.000 de euro. Mai exact, după un calcul simplu, putem afla că fostul fotbalist câștigă, lunar, 36.800 de euro.

Asta nu este tot! Tatăl lui Mario Iorgulescu mai are și alte venituri. Acesta ocupă și funcția de vicepreședinte al Federației Române de Fotbal – FRF. Aici, primește 7.200 de lei pe an. În plus, potrivit declarației de avere, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal a primit 9.170 de euro, ocupând rolul de ”agent vânzări”. Firma care l-a plătit are sediul în Italia.

Așadar, Gino Iorgulescu nu duce deloc lipsă de finanțe. În cele șase conturi deschise la o bancă din România, șeful LPF are, în total, 77.200 de euro.

