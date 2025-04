Silvestru Șoșoacă, dezvăluiri despre căsnicia cu Diana: ”E o dominam, nu avea ce să deschidă gura în fața mea”

Silvestru Șoșoacă a făcut dezvăluiri neștiute despre căsnicia cu Diana Șoșoacă! Abia acum s-a aflat cine ar fi făcut „regulile” în casă, de fapt! Iată ce a dezvăluit, totul în exclusivtate pentru emisiunea lui Dan Diaconescu! Vă prezentăm întreg dialogul!

Silvestru Șoșoacă: Eu nu știu dacă sunt divorțat sau nu.

Dan Diaconescu: Asta zic! Nu e nimeni sigur. E tot o incertitudine. Știți cum e. Noi începem emisiunea într-un fel, nu știm niciodată cum se va termina. Am văzut și mai devreme treabă de astre, de numere. Cum să zic? Destinul dumneavoastră. Ce putem spune despre el? Oricum am să vă rog să ne povestiți așa.

Silvestru Șoșoacă: Domnișoara respectivă ar trebui să ne scrie un mesaj despre Silvestru 05.02.77. Să vedem! Și eu sunt curios să văd ce mi se întâmplă în viitor. Nu de alta, dar scumpa mea fostă soție sau viitoare fostă soție, cum naibilor o fi, Doamne, iartă-mă, că e la ceas de seară și nu trebuie să vorbim urât și e și Postul Mare. La un moment dat, intrau bodyguarzi după mine Piața Victoriei să mă bată.

Deci aș fi foarte curios ca doamnele respective să-mi dea și mie un mesaj sau prin intermediul televiziunii și prin intermediul tău, Dane, să îmi dea un mesaj: „Băi, ferește-te, fugi de acasă, vin recuperatorii după tine. Două milioane de euro nu a putut nevasta ta să ți le ia, dar vrea totuși să-ți ia, nu știu, pantofii, papucii de la ușă, halatul de baie, nu știu”.

Dan Diaconescu: Oricum sunteți de film, cum ar veni, și dumneavoastră și soția sunteți de documentar de Netflix. Dar haideți pentru cei care poate acum vă văd pentru prima oară, pentru cei care poate n-au înțeles acest fenomen al familiei Șoșoacă, poate multe familii sunt asemănătoare cu familia dumneavoastră, poate mulți bărbați au trecut prin ce ați trecut dumneavoastră și așa mai departe. Haideți să luăm cu începutul. Deci avem data nașterii, deci 1977. Sunteți un om, ca să zic așa, relativ tânăr. Deci aveți cât? 48?

Silvestru Șoșoacă: Păi e o dată bună. 15 februarie e extraordinar de bună. M-am născut în acea zi, la 12 ani, mai târziu, decât, de exemplu, marele Gică Hagi, dar înaintea lui Neymar, lui Cristiano Ronaldo, sunt niște personalități născute în ziua aia. Nu sunt numai eu pe acolo. Sau la 24 de ani sau la 14 de ani după ce au murit Maniu sau Mihalache.

Sunt niște zile acolo, niște oameni din ăștia care au mai bifat istorie. Și de ce să nu mă nasc și eu și să fac și eu puțină istorie dacă alții au făcut născuți în ziua asta, nu?

Dan Diaconescu: N-am mai auzit asemenea prezentare. Când întrebi cineva: „Domnule, când ești născut?” sau ce ai făcut, să spui așa: „La 11 ani după…” Bun, și sunteți bucureștean?

Silvestru Șoșoacă: Nu, nu sunt deloc bucureștean, getbeget, sunt oltean, ca și tine, numai că sunt din nord, de sub munții. Sunt vâlcean. Sunt vâlcean, undeva între Băile Govra și Băile Olănești, o zonă foarte frumoasă… plină de stațiuni, plină de mănăstiri, pitoresc, superbă. Invit pe oricine în concediu, de Paște acum, la toamnă, la iarnă, când puteți, veniți pe acolo că e frumos tare.

Dan Diaconescu: Ceaușescu își făcea unele vacanțe pe la Olănești, se zicea că avea casă.

Silvestru Șoșoacă: Avea și n-a apucat să o viziteze, l-au împușcat ăștia înainte, nu știu ce au avut cu el.

Dan Diaconescu: A, nu? N-a apucat să vină acolo?

Silvestru Șoșoacă: Nu! Eu am făcut la vreo trei săptămâni o excursie, eram mic, în clasa șaptea, vă dați seama, eram micuț, și ne spuneau profesorii de atunci, că era odiosul și odioasa: „Odiosul n-a apucat să pângărească această casă”. Acum ne-am fi dorit ca ăla să mai fi stat puțin, mai ales noi vâlcenii, pentru că atunci odată cu schimbarea regimului, nu dăm nume, cine a venit, Roman, Iliescu, ăștia, îi știm noi pe toți, nu trebuie să-i mai… Și odată cu schimbarea regimului s-au oprit și investițiile. Culmea… investițiile în România. Și odată ce bucureștinii, de exemplu, suferă de canalul Dunăre-București, că nu mai este, era pe hârtie, era în proporție de 90-95%. Da, în vara aia trebuia să dea drumul. Iar noi, vâlcenii, suferim din cauza căii ferate.

Noi, ca să ajungem la București, treceam mai întâi prin județul Olt, la Slatina, deci coboram vreo 100 de km și apoi, în sfârșit, plecam și noi către București, cu o haltă foarte bună în Piatra Olt, acolo.

care e vis-a-vis de Slatina. Și, uite, așa ne oltenizam și mai tare, că noi ăștia de sub munte nu ne prea ne considerăm olteni. Folosim și noi perfectul simplu, „fusăi”, „văzui”, „mâncai”, dar acum, trecutul imediat chiar îl folosim când trebuie. Dacă vorbim de ieri, alaltăieri, spunem „am fost”, „am văzut”.

Dan Diaconescu: Prima mea constatare este că în familia dumneavoastră vorbiți amândoi la fel de mult și de repede.

Silvestru Șoșoacă: Eu o dominam pe Diana. Diana nu deschide gura în fața mea. Bine, de un an nu vorbim, să ne înțelegem. Dar Diana nu avea ce să vorbească, în primul rând. Nu deschidea gura niciodată. Decât dacă plecam eu în celălalt colț de masă, ca să nu o mai aud în nebunie. Și mă duceam de multe ori. Dar în rest, ea dacă e lângă mine, nu are ce să vorbească.

Dan Diaconescu: Doi vorbăreți de felul dumneavoastră.

Silvestru Șoșoacă: Nu mă consider foarte vorbăreț. Zic că dacă am ce spune zic, dacă n-am ce spune, ascult pe celălalt. În general, îmi place mai degrabă să ascult decât să vorbesc. O văd acolo (n.r. pe Diana Șoșoacă), Doamne, iartă-mă! Mai bine puneam ceva nou cu ea de la Miami. Cică se duce să stea în hotelul lui Trump și spune că se întâlnește neapărat cu Donald Trump. Dar nu spune și cât a dat ca să ajungă la ăla și ăla.

Doamne, e o penibilitate pentru toți politicienii. Nu doar pentru ea, pentru toți politicienii români a devenit o penibilitate să te duci cu căciula la mână la marele împărat al lumii. Mă mir că n-au luat din greșeală direcția, nu știu, către Tel Aviv, că și pe acolo se duc vreo câțiva cu căciula la mână.

Mă mir că n-au luat altă direcție, est, să nimerească Moscova și să spună că sunt pe lângă Washington pe undeva. Oricum, la câtă geografie știu unii dintre ei în frunte cu doamna în verde pe care o vedem acum, nu m-aș mira să le confunde de una cu cealaltă.

Dan Diaconescu: Deci ajungeți să vă nașteți în Vâlcea și veniți în București sau cum?

Silvestru Șoșoacă: Am stat foarte multă vreme acolo. Am fost chimist. Hai să vă spun și adevărul! De multe ori am fost cel mai bun din județul meu chimist. Mă ofticam că nu sunt concursuri pe țară să le dau să văd dacă sunt cel mai bun din România sau nu.

Silvestru Șoșoacă, „vocea” din spatele Dianei Șoșoacă?

Silvestru Șoșoacă: Iar vorbim de ciudățenia aia care face vizite prin nu știu unde.

Dan Diaconescu: Ciudățenia aia e venerată de o parte dintre români, mă rog, cel puțin 7%, conform ultimelor alegere oficiale, în sondaje a avut și 25%. Să nu uităm că a fost interzisă.

Silvestru Șoșoacă: A avut 25% când nu numai că o chema Șoșoacă, dar mai și asculta de Șoșoacă. Adică era creierul lui Silvestru și gura Dianei. Eu aveam o portavoce bună, cea mai bună portavoce din țară. Iar mi-ați arătat-o pe ecran, iar nu-mi mai vine să mă uit acolo.

Dan Diaconescu: E iubita dumneavoastră, mă rog.

Silvestru Șoșoacă: Măi, fraților, am fost, am iubit-o, dar m-a iubit, a fost bine, dar nu mai e. Nu mai iubește nici poporul acum. Este cea mai înjurată persoană de pe internet, să ne înțelegem. Cea mai detestată.

