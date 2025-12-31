Acasă » Horoscop » Horoscop Rac 2026. Află ce ți-au prezis astrele pe casa iubirii, a carierei și mai ales a banilor pentru tot anul următor

Horoscop Rac 2026. Află ce ți-au prezis astrele pe casa iubirii, a carierei și mai ales a banilor pentru tot anul următor

De: Paul Hangerli 31/12/2025 | 09:00
Horoscop Rac 2026. Anul nou vine pentru acești nativi cu schimbări importante și un suflu nou. Este o perioadă de creștere, de stabilizare emoțională și de reconectare cu valorile personale. Astrele te susțin să-ți consolidezi viața pe toate planurile și să-ți urmezi instinctul.

Horoscop Rac 2026

Jupiter, planeta expansiunii și a norocului, se află în semnul tău până pe 1 iulie, oferindu-ți energie, încredere și o stare generală de bine. Te simți capabil să muți munții din loc, iar optimismul tău este molipsitor. Este o perioadă în care familia capătă un rol central, iar nevoia de siguranță emoțională se intensifică. Ai tendința de a deveni „stâlpul” celor din jur, protector și responsabil.

Horoscopul dragostei Rac 2026

Începutul anului aduce o efervescență sentimentală aparte: patru planete îți activează sectorul iubirii, încălzindu-ți inima și sufletul. Luna Nouă din 18 ianuarie marchează un nou început afectiv — e momentul să ai încredere și să lași pe cineva să se apropie de tine.

Între 3 martie și 10 aprilie, Marte în armonie cu Jupiter îți intensifică senzualitatea și dorința de apropiere. Venus, prezentă în semnul tău între 20 mai și 14 iunie, aduce stabilitate emoțională și nevoia de siguranță în cuplu.

Atenție între 30 iunie și 24 iulie, când Mercur retrograd îți poate amplifica sensibilitatea și tendința de a spune lucruri pe care le-ai putea regreta. Luna Nouă din 14 iulie deschide un nou capitol personal, în care ai voie să fii tu însuți fără compromisuri.

Din 12 august până pe 29 septembrie, Marte îți reactivează dorința și energia vitală. Din 16 septembrie, Luna Neagră intră în sectorul afectiv pentru nouă luni, invitându-te să-ți analizezi relația în profunzime și să construiești ceva stabil și autentic.

Horoscopul carierei Rac 2026

Jupiter este marele tău aliat în prima parte a anului, oferindu-ți șanse reale de afirmare profesională. Succesul, recunoașterea și împlinirea sunt la îndemână.

În jurul mijlocului lunii aprilie, Luna Nouă declanșează un nou ciclu profesional, iar Marte îți oferă curaj și determinare între 10 aprilie și 29 iunie. Este o perioadă excelentă pentru a-ți pune în valoare talentele și pentru a-ți atinge obiectivele.

Între 1 iulie și 18 septembrie, Chiron te ajută să dezvolți un proiect important și să-ți consolidezi poziția profesională. Luna Plină din 26 septembrie marchează finalul unui capitol început în primăvară și îți aduce satisfacții concrete.

Din toamnă, Saturn și Neptun te îndeamnă la răbdare și reorganizare. Până la mijlocul lui decembrie, este momentul să-ți clarifici direcția, să-ți asumi noi responsabilități și să-ți construiești viitorul pe baze solide. În jurul datei de 24 noiembrie, vei simți că ești exact acolo unde trebuie.

Horoscopul banilor Rac 2026

Începând cu 1 iulie, Jupiter intră în sectorul tău financiar, aducând oportunități de creștere a veniturilor și stabilitate materială. Este un moment favorabil pentru investiții, negocieri sau avansare profesională.

Între 29 septembrie și 26 noiembrie, ai șanse mari să obții o mărire de salariu sau să valorifici mai bine munca depusă. Încrederea în tine crește, iar siguranța financiară se consolidează.

×