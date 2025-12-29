Acasă » Horoscop » Horoscop Taur 2026. Află ce ți-au prezis astrele pe casa iubirii, a carierei și mai ales a banilor pentru tot anul următor

De: Paul Hangerli 29/12/2025 | 09:00
Horoscop Taur 2026. Află ce ți-au prezis astrele pe casa iubirii, a carierei și mai ales a banilor pentru tot anul următor. Anul următor vine pentru nativii Taur cu schimbări importante, dar și cu o mult-așteptată senzație de eliberare. După o perioadă lungă de tensiuni și adaptări forțate, astrele îți oferă șansa unui nou început, mai calm și mai stabil.

Horoscop Taur 2026

Au trecut aproape opt ani în care Uranus te-a scos constant din zona de confort, obligându-te să te adaptezi, să schimbi direcții și să renunți la siguranța care îți place atât de mult. Pe 25 aprilie, această presiune ia sfârșit. În sfârșit, poți respira și îți poți relua ritmul natural.

Între 1 iulie și 18 septembrie, Chiron tranzitează semnul tău și îți oferă ocazia de a vindeca răni mai vechi, emoționale sau psihologice. Este o perioadă de introspecție și echilibru, în care înveți să te pui pe tine pe primul loc și să te simți din nou bine în pielea ta.

Horoscopul dragostei Taur 2026

Venus, planeta ta guvernatoare, îți vizitează semnul între 30 martie și 25 aprilie, aducând romantism, tandrețe și o intensificare a emoțiilor. Este o perioadă excelentă pentru iubire, reconectare și gesturi sincere.

Luna Plină din 1 mai marchează închiderea unui capitol sentimental început cu șase luni în urmă. Este momentul să lași în urmă ce nu îți mai servește. Între 20 mai și 29 iunie, Marte reaprinde pasiunea și dorința.

Din 11 septembrie, Venus revine în sectorul iubirii și creează o atmosferă de apropiere și complicitate. Atenție însă între 4 și 26 octombrie, când Venus retrogradă poate aduce tensiuni, emoții intense sau neînțelegeri. Mercur retrograd poate accentua conflictele prin cuvinte spuse la nervi. Luna Nouă din 9 noiembrie îți oferă șansa unui nou început sentimental, iar din 5 decembrie, Venus îți aduce din nou liniște, afecțiune și stabilitate.

Horoscopul carierei Taur 2026

Între 18 ianuarie și 10 aprilie, planetele se aliniază în favoarea ta și te ajută să-ți atingi obiectivele profesionale. Ai parte de susținere, vizibilitate și rezultate concrete. Totuși, între 27 februarie și 21 martie, Mercur retrograd te îndeamnă la prudență și reflecție.

Luna Nouă din 16 mai deschide un nou ciclu profesional. Este momentul ideal să-ți valorifici talentele și să ieși în față. Între 20 mai și 29 iunie, Marte îți oferă energie, ambiție și curaj.

Începând cu 27 iulie, Nodul Nord se instalează pentru 18 luni în sectorul carierei tale, semn că urmează o perioadă decisivă pentru afirmare, recunoaștere și împlinire profesională. Luna Plină din 29 iulie marchează închiderea unui capitol și începutul unei etape mai mature. Între 7 august și 26 octombrie, Venus îți aduce oportunități, sprijin și soluții neașteptate. La final de octombrie, simți că ești în sfârșit pe drumul potrivit.

Horoscopul banilor Taur 2026

Între 25 aprilie și 12 august, Venus și Marte îți susțin sectorul financiar. Veniturile pot crește, apar șanse de câștig sau măriri salariale, iar sentimentul de siguranță se consolidează. Este o perioadă bună pentru investiții calculate și pentru stabilizarea bugetului. Te simți mai sigur pe tine, mai relaxat și mai încrezător în viitor.

