Probleme de sănătate pentru Mara Bănică! A fost chemată și ambulanța: „Am izbucnit în plâns"

De: Simona Tudorache 13/02/2026 | 14:27
Cum le răspunde Mara Bănică haterilor
Mara Bănică nu a mai putut intra aseară, 12 februarie, în platoul emisiunii pe care o realizează după ce a acuzat o stare de rău. Prezentatoarea de la Antena Stars avea frisoane, tensiune mare, dar și febră.

Dacă prima ambulanță care a venit nu avea medic, a doua a venit cu un cadru medical specializat, care i-a acordat primul ajutor. Mara Bănică a reușit astfel să depășească perioada dificilă. Ea le este acum recunoscătoare celor care au ajutat-o în cel mai greu moment.

Probleme de sănătate pentru Mara Bănică

Mara Bănică susține că se lasă impresionată de tot ce trăiește, iar asta îi face mai mult rău decât bine. Acum s-a confruntat cu o astfel de situație.

„Am venit la serviciu cu o stare e rău, de frisoane. Îmi era atât de frig. La mine în cabină sunt 27 de grade, știu colegii, este foarte cald, dar mie îmi era foarte frig. Am avut și tensiune mare, dar și febră mare. Ajunsesem la 39,5 la un moment dat. Din fericire, a venit a doua ambulanță cu medic și mulțumesc mult domnilor doctori și paramedicilor că m-au pus pe picioare”, a spus Mara Bănică.

Cu ce gânduri s-a confruntat Mara Bănică

Mara Bănică recunoaște că s-a confruntat cu multe trăiri în tot acest timp. S-a gândit la cei doi copii de acasă, pe care își dorește să îi vadă mari, realizați și pe picioarele lor. Vedeta mărturisește că s-a lăsat impresionată de cazul lui Gogoașă, dar și de poveștile celor care ajung în platou, iar asta a afectat-o mai mult decât credea. A plâns, dar a reușit astfel să se elibereze.

„M-am gândit la copiii de acasă, că trebuie să îi fac oameni mari. Aceasta este prima reacție. Și am izbucnit în plâns. Cred că suntem și obosiți, este și frigul de afară și emoțiile. Eu am avut emoții pentru Gogoașă. A fost să fie de la Dumnezeu să avem niște subiecte în care am pus multă inimă”, a adăugat prezentatoarea TV.

