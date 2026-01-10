Câte mii de lei a plătit Mara Bănică impozit în 2026 pentru casa și mașina ei: „Început de an bun, ce să zic”

Mara Bănică a început anul cu o serie de neplăceri care au stârnit reacții și în rândul urmăritorilor săi. Vedeta a vorbit deschis despre costurile tot mai mari pe care românii sunt nevoiți să le suporte odată cu noile majorări fiscale intrate în vigoare de la 1 ianuarie 2026.

În cazul ei Marei Bănică, impozitul plătit pentru locuință și autoturism a ajuns la suma de 6.738 de lei, un cuantum care a surprins-o neplăcut. Suma este cu atât mai greu de digerat cu cât venitul mediu lunar al unui român se situează în jurul valorii de 5.500 de lei în 2026.

Vedeta a ținut să sublinieze că situația ei reflectă realitatea prin care trec mii de români, chiar dacă este o persoană publică. Ca și cum impozitele nu ar fi fost suficiente, vedeta a avut parte și de o altă problemă neașteptată.

Aspiratorul achiziționat recent, pentru care a plătit peste 5.000 de lei, s-a defectat brusc. Deși bateria este complet încărcată, aparatul nu mai pornește, lucru care a nemulțumit-o profund, mai ales în condițiile în care îl folosește zilnic, din cauza prafului generat de încălzirea în pardoseală.

Pentru a-și cumpăra unul nou va trebui să scoată din buzunar o sumă uriașă, mai mult decât a plătit impozitul, căci cel mai nou model ajunge la 7.500 de lei. Fosta concurentă de la Asia Express speră ca produsul să poată fi reparat în garanție, mărturisind că nu își dorește să investească din nou o sumă atât de mare într-un electrocasnic.

„Început de an bun, ce să zic. După impozite de 6738 la casă și mașină, mi s-a stricat aspiratorul. Pur si simplu, cu bateria încărcată full nu mai pornește. Eu aspir zilnic, încălzirea în pardoseală generează praf. Are garanție. Sincer, la câți bani am dat pe el nu mă așteptam să se strice atât de rapid”, a declarat Mara Bănică, pe rețelele de socializare.

