Acasă » Știri » Câte mii de lei a plătit Mara Bănică impozit în 2026 pentru casa și mașina ei: „Început de an bun, ce să zic”

Câte mii de lei a plătit Mara Bănică impozit în 2026 pentru casa și mașina ei: „Început de an bun, ce să zic”

De: Andreea Stăncescu 10/01/2026 | 20:15
Câte mii de lei a plătit Mara Bănică impozit în 2026 pentru casa și mașina ei: „Început de an bun, ce să zic”
Ce sumă a scos din buzunar Mara Bănică pentru impozit / Sursa foto: Facebook

Mara Bănică a început anul cu o serie de neplăceri care au stârnit reacții și în rândul urmăritorilor săi. Vedeta a vorbit deschis despre costurile tot mai mari pe care românii sunt nevoiți să le suporte odată cu noile majorări fiscale intrate în vigoare de la 1 ianuarie 2026.

În cazul ei Marei Bănică, impozitul plătit pentru locuință și autoturism a ajuns la suma de 6.738 de lei, un cuantum care a surprins-o neplăcut. Suma este cu atât mai greu de digerat cu cât venitul mediu lunar al unui român se situează în jurul valorii de 5.500 de lei în 2026.

Vedeta a ținut să sublinieze că situația ei reflectă realitatea prin care trec mii de români, chiar dacă este o persoană publică. Ca și cum impozitele nu ar fi fost suficiente, vedeta a avut parte și de o altă problemă neașteptată.

Sursa foto: Facebook

Aspiratorul achiziționat recent, pentru care a plătit peste 5.000 de lei, s-a defectat brusc. Deși bateria este complet încărcată, aparatul nu mai pornește, lucru care a nemulțumit-o profund, mai ales în condițiile în care îl folosește zilnic, din cauza prafului generat de încălzirea în pardoseală.

Pentru a-și cumpăra unul nou va trebui să scoată din buzunar o sumă uriașă, mai mult decât a plătit impozitul, căci cel mai nou model ajunge la 7.500 de lei. Fosta concurentă de la Asia Express speră ca produsul să poată fi reparat în garanție, mărturisind că nu își dorește să investească din nou o sumă atât de mare într-un electrocasnic.

„Început de an bun, ce să zic. După impozite de 6738 la casă și mașină, mi s-a stricat aspiratorul. Pur si simplu, cu bateria încărcată full nu mai pornește. Eu aspir zilnic, încălzirea în pardoseală generează praf. Are garanție. Sincer, la câți bani am dat pe el nu mă așteptam să se strice atât de rapid”, a declarat Mara Bănică, pe rețelele de socializare.

CITEȘTE ȘI: Pe locuri, fiți gata, start! Andreea Marin face slalom în parcare

Mara Bănică, mesaj dur pentru cei care au criticat-o că și-a făcut lifting facial: ”Era mai bine să fi spus că m-am apucat de yoga?!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Khloé Kardashian vrea să fie „înghețată și conservată” ca să-și păstreze tinerețea. „Sunt foarte vanitoasă”
Știri
Khloé Kardashian vrea să fie „înghețată și conservată” ca să-și păstreze tinerețea. „Sunt foarte vanitoasă”
Cum arăta Iustin HVNDS înainte de Survivor 2026. A fost la Chefi la cuțite în 2023 și transformarea e uluitoare
Știri
Cum arăta Iustin HVNDS înainte de Survivor 2026. A fost la Chefi la cuțite în 2023 și transformarea…
Singurul aparat electrocasnic, prezent în orice casă, pe care trebuie să-l scoatem din priză atunci când plouă. Nu este smartphone-ul
Mediafax
Singurul aparat electrocasnic, prezent în orice casă, pe care trebuie să-l scoatem din...
L-au salvat lupii. Povestea incredibilă a unui bărbat găsit viu după 4 zile în zăpadă
Gandul.ro
L-au salvat lupii. Povestea incredibilă a unui bărbat găsit viu după 4 zile...
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Prosport.ro
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră. Tratatul, semnat pe teritoriul de azi al României
Adevarul
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră....
VIDEO Ce a răspuns Trump când a fost întrebat de un reporter dacă l-ar captura și pe Putin, cum a făcut-o cu Maduro
Digi24
VIDEO Ce a răspuns Trump când a fost întrebat de un reporter dacă...
De ce este mai bine să evităm plata cu cardul? Explicația experților și a 71 de studii
Mediafax
De ce este mai bine să evităm plata cu cardul? Explicația experților și...
Parteneri
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum...
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Prosport.ro
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
Click.ro
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru...
O capitală europeană ia în considerare sistemul „comunist” par-impar. Mașinile ar putea circula doar din două în două zile
Digi 24
O capitală europeană ia în considerare sistemul „comunist” par-impar. Mașinile ar putea circula doar din...
De ce a tăcut Vladimir Putin când a fost provocat de Donald Trump în legătură cu Venezuela: „Totul este subordonat acestui obiectiv”
Digi24
De ce a tăcut Vladimir Putin când a fost provocat de Donald Trump în legătură...
Mașina care a bătut Dacia Bigster în competitia „MAȘINA ANULUI 2026”
Promotor.ro
Mașina care a bătut Dacia Bigster în competitia „MAȘINA ANULUI 2026”
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de...
China scoate la rampă noul Type 19: blindatul 8×8 al PLA intră în serviciu operațional
go4it.ro
China scoate la rampă noul Type 19: blindatul 8×8 al PLA intră în serviciu operațional
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Go4Games
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
L-au salvat lupii. Povestea incredibilă a unui bărbat găsit viu după 4 zile în zăpadă
Gandul.ro
L-au salvat lupii. Povestea incredibilă a unui bărbat găsit viu după 4 zile în zăpadă
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Khloé Kardashian vrea să fie „înghețată și conservată” ca să-și păstreze tinerețea. „Sunt ...
Khloé Kardashian vrea să fie „înghețată și conservată” ca să-și păstreze tinerețea. „Sunt foarte vanitoasă”
Cum arăta Iustin HVNDS înainte de Survivor 2026. A fost la Chefi la cuțite în 2023 și transformarea ...
Cum arăta Iustin HVNDS înainte de Survivor 2026. A fost la Chefi la cuțite în 2023 și transformarea e uluitoare
Orașul din România în care poți cumpăra o garsonieră cu doar 3.500 de euro. Este aproape de Sibiu
Orașul din România în care poți cumpăra o garsonieră cu doar 3.500 de euro. Este aproape de Sibiu
Bancul sfârșitului de săptămână | „Bulă, de ce sunt toate vasele sparte la voi acasă?”
Bancul sfârșitului de săptămână | „Bulă, de ce sunt toate vasele sparte la voi acasă?”
Marina Almășan și Sorin Mărcuș, vacanță de nababi! În ce escapadă își celebrează iubirea ...
Marina Almășan și Sorin Mărcuș, vacanță de nababi! În ce escapadă își celebrează iubirea și romantismul: „Știi care e cel mai bun vin?”
Prima eliminare de la Survivor 2026! Am aflat ce echipă a câștigat jocul de imunitate și ce concurent ...
Prima eliminare de la Survivor 2026! Am aflat ce echipă a câștigat jocul de imunitate și ce concurent a plecat acasă
Vezi toate știrile
×